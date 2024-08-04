「兩岸問題兩岸自己解決」　馬英九：沒有美國或是他國介入空間

▲馬英九強調，兩岸的事情要兩岸自己解決，否則台海開戰死傷的都是中國人。（圖／馬英九辦公室提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九近日出席泰國中華會館第27屆「中山講座」並發表演說，針對美中台關係，馬英九呼籲美國以及關心臺灣的國際友人，要鼓勵臺灣與大陸對話，這是對各方以及區域安全最有利的方式，「根據我們與大陸的憲法，兩岸同屬一個中國，所以兩岸問題理應由兩岸自己談，不可能也不應該假手他人」，喊話民進黨政府要認清現實，美國不可能為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。

馬英九認為，從伊拉克、阿富汗到烏克蘭，代理人戰爭只會造成戰區生靈塗炭、百業凋零，台灣決不能當別人的棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己以和平、民主的方式共同決定。

馬英九說，孫中山是自己一生崇拜的政治領袖，每到孫中山先生去過的地方，他必定會走訪國父遺跡。2008年至2016年他執政期間，兩岸當局簽訂23個雙邊協議，在「九二共識」的基礎上維持和平友好關係。然而，2016年他卸任後，民進黨政府上台不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕「九二共識」，導致兩岸關係快速走向緊張對抗。

馬英九也提到，今年4月10日時在北京與對岸領導人習近平會面，表達兩岸若發生戰爭將是中華民族不可承受之重，習近平則態度柔軟表示只要兩岸認同自己是中華民族，任何事都可坐下來談，不過，總統賴清德今年520就職演說中，卻宣示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」台獨路線，引發陸方強烈反應。

馬英九呼籲賴清德改變「新兩國論」，回歸憲法「一中原則」處理兩岸關係，重建互信，因為戰爭絕非所望，備戰雖有必要，但高昂軍費對台灣是沉重負擔。若軍購變成川普口中繳「保護費」，國防預算等於是錢坑法案，會拖垮台灣財政，圖利美國軍工複合體，台灣應以和平方式解決爭端，用對話取代戰爭，創造兩岸雙贏。

馬英九也說，他呼籲國際友人鼓勵兩岸對話，但兩岸問題應由兩岸自己談，不應假手他人或讓外國干預，唯有兩岸和平穩定，才能確保中華民族的未來，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣。對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來。兩岸如果發生戰火，對中華民族將是不可承受之重，我誠摯期盼，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。

此外，馬英九強調，兩岸也應更進一步，共同致力發揚中華文化，包括儒家仁義道德的精神，小則以和睦家庭鄉里，大則可促進世界和平。中華文化所蘊含的價值，包括重視人倫、家庭、孝道、教育、與人際關係的和諧，崇尚節儉、刻苦、愛護環境，已經變成華人社會的共同特色。幾千年來成為炎黃子孫的生活哲學，將大家的心靈結合在一起。更重要的是，這種價值觀一點都不過時，仍有重要的時代意義，可以提供解決當前世界上不少問題的參考。

馬英九指出，近年來，大陸實現讓七億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就，也是中華民族歷史上不可抹滅的成績。最近大陸斡旋巴勒斯坦各派簽署「北京宣言」，為中東和平努力，讓全世界都知道，中華民族是一個愛好和平的民族。若能以這些為基礎，讓兩岸更加深化交流，拉近距離，共同合作，讓兩岸的老百姓都能獲得更好的生活，為中華民族的未來共同奮鬥。

