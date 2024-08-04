曝奧運政治學「賴清德遠不如蔡英文」　他揭玄機：兩人較勁意味濃

▲▼前總統蔡英文與總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台灣奧運拳擊女將林郁婷，近日遭知名小說家JK羅琳質疑性別，前總統蔡英文與總統賴清德則先後發文力挺。對此，前國民黨青年部主任陳冠安2日表示，兩人較勁意味濃厚，但賴清德的貼文相比下缺乏溫度，更側重自己與體育的連結，在奧運政治學，賴清德遠不如蔡英文。

陳冠安於臉書表示，卸任總統蔡英文日前發文聲援林郁婷，之後大概一小時，現任總統賴清德也跟上聲援，較勁意味十分濃厚。

陳冠安指出，然而從文章的溫度和內容來看，賴清德還有很多地方要向蔡英文學習。比如聲援雖然隱晦，但蔡起碼有提到林郁婷面對場外紛擾，近期JK羅琳質疑性別事件，為她加油。

陳冠安認為，反觀賴清德，相比下缺乏溫度。有別於蔡英文一開始提到林郁婷，賴發文首段文字反而是側重「自己與體育的連結」，關注體育很久、看比賽很熱血等語，連擦邊球談及JK羅琳事件都沒有，根本與選手沒有連結，直接溯及到林郁婷東奧失利後的堅持不懈。

最後，陳冠安強調，真的是看不見房間裡的大象。但無論如何，看到台灣選手在巴黎奧運發光發熱，讓更多台灣人認識這些運動，都著實感動。

▼前總統蔡英文與總統賴清德先後發文力挺林郁婷。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安，點圖放大）