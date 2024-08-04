家人放鞭炮慶吳詩儀摘銅：我們的驕傲！姊曝「有望在店裡看到她」

▲吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳。（圖／記者蕭筠攝）



文／中央社

台灣拳擊女將吳詩儀在奧運女子60公斤級摘下銅牌，家中經營的麵店今天開門前先放鞭炮慶祝，吳詩儀爸爸說：「她是我們的驕傲，這次回來要好好給她秀秀」。

有「拳擊美少女」之稱的吳詩儀昨天在巴黎奧運女子60公斤級不敵中國楊文璐，替台灣進帳1面銅牌。吳詩儀說，有點不甘心，但會繼續努力，讓自己變得更強。

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吳詩儀家中開的「文湖21雞湯麵」今天在營業前放鞭炮慶祝，吳詩儀姊姊接受媒體聯訪表示，昨天比賽看得很緊張，遇到楊文璐這個強敵，吳詩儀表現得很好，「我們都覺得她已經很棒了，下次比賽再拚個金牌回來」。

吳詩儀姊姊也向這段時間鼓勵、支持吳詩儀的粉絲們致謝，無論是在網路上留言，或是透過外送訂單打氣，還是直接到店裡用餐，甚至上午9時許就來排隊、路過特別來致意的民眾，都讓他們非常感動。

吳詩儀姊姊預告，吳詩儀應該8月中會回家，屆時有機會可以看到她在店裡幫忙，另外家裡也在計畫放個假，帶吳詩儀出去走走。

吳詩儀爸爸則說，看吳詩儀從國中開始努力到現在，一路走來很辛苦、很不捨，沒有拿到更好的成績當然會失望，但能拿到銅牌為國爭光已經很了不起了，「她是我們的驕傲，這次回來要好好給她秀秀」。

至於要怎麼慶祝，吳爸爸笑說，吳詩儀的行程很滿，回來再問問她。他表示，非常感謝大家對吳詩儀的支持跟愛護。

民進黨台北市議員王孝維今天也到場祝賀，他說，吳詩儀是台灣之光、內湖之光，為鄉親帶來很大榮耀，所以他已經預訂100碗雞湯麵，請大家在下個營業日、6日中午來享用，並繼續支持吳詩儀。

▲吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）