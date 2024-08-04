孫穎莎粉絲不爽陳夢奪金！桌球女單中國內戰變成「粉絲內鬥」

▲巴黎奧運桌球女單決賽，陳夢（左）戰勝孫穎莎（右），再度拿下金牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎奧運桌球女子單打決賽成為中國內戰，最終由陳夢奪得金牌、孫穎莎拿下銀牌。雖然中國已經包辦了金牌、銀牌，但部分孫穎莎的粉絲卻相當不爽，在球場上狂噓陳夢，還到微博上發文亂罵，鬧到微博官方也看不下去，出手將300多個帳號禁言。

桌球女單金牌戰的觀眾席上坐的幾乎都是中國觀眾，在球賽進行的過程中，可以一直聽見替孫穎莎加油的聲音，音量明顯大於替陳夢加油的聲音。

但令人傻眼的是，在陳夢得分時，部分孫穎莎的粉絲竟在觀眾席上發出噓聲，有人還拍到，一名粉絲伸出中指，對著陳夢罵髒話。

比賽結束之後，搗亂的粉絲也不收手，而是在陳夢上台領獎時，瘋狂大喊孫穎莎的名字。尷尬的場面也令現場的外媒記者相當錯愕，法新社的記者說，他不理解為何孫穎莎的粉絲要這樣做，「這讓我想替陳夢加油了。」

除了現場的觀眾外，微博上也有大批孫穎莎的粉絲發文亂罵陳夢，甚至連教練團都遭殃，成為了粉絲攻擊的對象。

眼見情況越演越烈，微博官方4日下午發文表示，比賽過程中，有部分觀眾的「不理智觀賽行為」在網路上引發爭論，個別用戶藉此從站外搬運轉載惡意揣測的引戰內容，甚至發表攻擊運動員和教練組成員的非理性言論，對此站方予以嚴厲處置。

▼比賽結束後，陳夢擁抱孫穎莎，並給予鼓勵。（圖／路透社）



微博官方指出，根據《微博社區公約》等相關規定，站方對近兩日在相關賽事討論中存在的拉踩引戰、惡意攻擊等行為，共清理違規內容12000多條，並對@重生之鈕鈷祿溪、@川渝喇叭花、@想努力進步的gungun、@假寧qwq等300多個違規帳號視程度予以階段性禁言直至永久禁言處置。

微博官方說提到，「無端的惡意揣測、互撕謾罵甚至對運動員個人隱私的侵犯，都是對運動員甚至中國體育事業的傷害。」最後，微博官方還強調，「將持續加強對各類違規行為的排查處置力度。」