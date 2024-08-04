「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

▲「台灣女拳王」林郁婷。（資料照／中華奧會提供）



記者陶本和／台北報導

台灣拳擊好手林郁婷4日在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰，以5：0擊敗保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），挺進4強。對此，總統賴清德隨即發文表示，這幾天國人們都為針對她的中傷感到憤慨，面對挑戰林郁婷無所畏懼，用實力粉碎謠言，接下來讓我們繼續幫她加油。

「郁婷太棒了！恭喜妳挺進女子拳擊57公斤級 4強，為自己、也為台灣，再拿下一面獎牌！」賴清德表示，「越是不被看好，我就越要做到」，是林郁婷的奮鬥精神，這幾天國人們都為針對她的中傷感到憤慨，面對挑戰，林郁婷無所畏懼，用實力粉碎謠言，接下來，讓我們繼續幫她加油！

賴清德也指出，今天凌晨，陳念琴也傳來好消息，用5比0擊退烏茲別克對手，挺進4強，加上林郁婷、吳詩儀的奮戰，女子拳擊已經累計三面獎牌，非常了不起。

賴清德指出，陳念琴賽後激動地說，「我要的是金牌」。相信她會帶著必勝的決心、高昂的鬥志，繼續闖進金牌戰。同時，賴清德也不忘提醒國人，晚上還有大家關注的「麟洋配」，將在羽球男雙的金牌賽出戰。無論是在現場的國人，或是守在螢幕前的我們，大家團結一致，為台灣的選手集氣，台灣加油，台灣「in」啦。