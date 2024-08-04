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中國網友哀嚎想看「打麟洋」　央視再改節目表！

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲李洋、王齊麟今晚將與中國「梁王組合」爭金。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「麟洋配」將在今晚的羽球男雙金牌戰對上中國的「梁王組合」，《央視》原先在體育頻道（CCTV-5）的節目表中列出此場比賽的轉播，但後來又改掉，導致中國網友們一片哀嚎，紛紛留言表示想看「打麟洋」。似乎是網友們的努力奏效了，《央視》稍早在奧林匹克頻道（CCTV-16）的節目表上加入了此場比賽的轉播。

▼央視CCTV-5原本排定要轉播羽球男雙決賽，後來卻改掉。（圖／翻攝CCTV官方網站）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

「麟洋配」3年前在東京奧運金牌戰也是對上中國組合，當時《央視》雖有轉播，但在頒獎進行到一半就突然切掉訊號，連中華台北奧委會的會歌都還沒來得及播放，令許多電視機前的中國觀眾相當錯愕。

此次奧運「麟洋配」再度於金牌戰對上中國組合，由於小組賽對上另一中國組合時，《央視》沒有轉播，許多球迷都擔心決賽也看不到轉播，不斷在《央視》的官網上查詢。

▼中國「梁王組合」梁偉鏗（右）、王昶（左）。（圖／路透社）

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

起初，央視體育頻道（CCTV-5）的節目表有列出這場比賽的轉播時程，但後來突然又改掉，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。

同時，中國賽評孫寧智也在微博上發文，稱因為「敏感原因」，該場比賽不會有信號了。孫寧智還說，這本來會是他的第一場奧運決賽解說，沒想到就因為這樣錯失了。

▼中國賽評稱因「敏感原因」沒有轉播訊號。（圖／翻攝微博）

▲▼央視真的不轉播「麟洋配」　中國賽評證實：「敏感原因」無訊號。（圖／翻攝微博）

眼見看不到決賽，大批中國網友在網路上哀嚎，發文留言表示想要看「打麟洋」，也有人四處「求連結」，希望能從別的管道看到這場比賽；另外，還有一些網友在網路上大罵，稱導致《央視》不轉播的原因，都是進場應援時帶著橫幅、旗子，還一邊喊口號的台灣觀眾。

▼網友們在微博哀嚎，想看「打麟洋」。（圖／翻攝CCTV官網）

▲▼中國網友哀嚎想看「打麟洋」　央視再改節目表！。（圖／翻攝CCTV官網）

似乎是中國網友們的努力奏效了，《央視》稍早終於在奧林匹克頻道（CCTV-16）的節目表上加入了此場比賽的轉播，令原本哀嚎連連的網友們終於鬆了一口氣，留言感恩《央視》，「央媽，我一定好好看比賽！為梁王組合加油！您放心！我堅持一個中國原則！」

▼央視再度更改節目表，排播羽球男雙決賽。（圖／翻攝微博）

▲▼中國網友哀嚎想看「打麟洋」　央視再改節目表！。（圖／翻攝微博）

▲▼中國網友哀嚎想看「打麟洋」　央視再改節目表！。（圖／翻攝CCTV官網）

▲▼中國網友哀嚎想看「打麟洋」　央視再改節目表！。（圖／翻攝微博）

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