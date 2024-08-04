轟陳亭妃重覆勘災割稻尾　郭國文：有意圖謀大位不宜任性行事

▲郭國文。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

日前凱米颱風帶來大量雨勢，台南有災情傳出，地方民意代表都積極勘災表達關心，但民進黨立委陳亭妃卻跑到同黨的郭國文選區重複勘災，讓郭國文批評是割稻尾，並稱「有意圖謀大位的人不宜任性行事」。

面對2026縣市長選舉，台南市長選戰煙硝味不斷，有意參選者早早佈局，陳亭妃與郭國文在台南黨部主委選舉便已交火，最後由郭國文勝出，而陳亭妃之後日前才再因堅持參選中常委，遭正國會除名，但在沒有派系支持下仍舊搶下一席。 此次颱風後勘災行程，陳亭妃又成話題。

郭國文批評，陳亭妃堅持到一樣的點，針對同樣一件事，進行重複會勘，導致行政單位需要再花時間做一樣的事。對此，陳亭妃則說，自己絕不會割稻，是受到議員請託協助，並強調自己很努力為選民服務。

郭國文指出，重複會勘的問題存在一段時間，只是今年選舉過後變本加厲，尤其竟然在颱風過後勘災時期，浪費行政資源，分別於麻豆、安定、善化皆重複會勘，不得不呼籲陳亭妃身為政治人物應該慎重思考，有意圖謀大位的人不宜任性行事。

郭國文說，身為同黨立委，要跨區會勘如果有基本禮儀，會知會當地立委，就可得知郭立委已經關心過，也已爭取經費整建，不用勞煩跨區立委重複會勘，意圖讓當地居民誤以為在地立委沒有關心。

郭國文表示，里長第一時間也告知他的團隊，並在第一時間會勘、爭取整建。一連串的時間軸都無法解釋，明明就是一樣的會勘、一樣的地點、得到一樣的結論，為什麼外地立委要逼行政單位做重複的事？ 郭國文質疑，民代不應該是假消息傳遞的破口，根據水利署回覆，目前善化六分寮工程正在補強中，接下來會進行安全性評估，有必要的話會在明年送出改善計畫。計畫都尚未送到中央，根本不可能核准經費，所以對於陳亭妃「成功爭取」6000萬的說詞，只想問一句，錢呢？「如果只負責喊成功爭取，剩下的工作由我來做，這豈不是割稻尾嗎？」