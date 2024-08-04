名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

▲律師顏紘頤分享購買鳳梨的經驗。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

正值鳳梨產季，知名律師顏紘頤近日分享，曾向熟識的水果攤買鳳梨，發現果肉有咖啡色斑點，懷疑鳳梨是否壞了，但老闆堅稱「斑點是鳳梨的糖份結晶，吃起來特別甜」，後來吃了斑點處真的特別甜，慶幸自己選擇相信老闆。不過，鳳梨專家指出，斑點是低溫造成的褐化現象，若有較大面積或果心有黑心狀況，就不建議食用。

顏紘頤在臉書粉專發文，談到自己是「鳳梨控」，盛產期甚至可以一天吃一顆，曾向熟悉的水果攤購買鳳梨，請老闆現場代為削皮，結果剖開發現果肉有咖啡色斑點，一度遲疑該不該買回家，後來選擇相信老闆所說：「斑點是鳳梨的糖份結晶，吃起來特別甜」，結果回家吃果真斑點處特別甜。

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顏紘頤在文中指出，慶幸遇到一個值得信任的水果攤老闆，「雖然只是一個有斑點鳳梨的小故事，背後卻是一場人性的試驗」，其實是一場關於信任的故事。發文後引起網友議論，有網友說「真的長知識了」、「以前買過這樣的鳳梨都不敢吃，以為壞了」、「原來不是壞掉了」。

農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉看了顏紘頤分享的鳳梨照片研判，是低溫造成的褐化現象。他指出，鳳梨是易受寒害的熱帶水果，果肉容易受到低溫產生損傷，褐化是典型的寒害徵狀，尤其含糖量越高的鳳梨，褐化程度越嚴重，會從果心整個褐化變黑，也就是俗稱的黑心鳳梨。

官青杉指出，台灣鳳梨採收通常是常溫配送、販賣，不會進入冷藏儲存，果肉褐化現象並不常見，一般在13度低溫以下才會產生，研判果販可能因故曾放置冰箱儲存，再放置常溫販售所致。

至於褐化部位是否比較甜？官青杉表示，鳳梨受寒害會導致醣類代謝異常，從果心開始褐化發黑，有些鳳梨品種果心本來就特別甜。一般而言，受到寒害褐變的鳳梨已經失去商品價值，如果只是局部褐化，食用應該無妨，但若有較大面積或果心整個變成黑心狀況，恐會有細菌入侵，就不建議食用。