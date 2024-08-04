　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

▲律師顏紘頤分享購買鳳梨的經驗。（圖／翻攝臉書）

▲律師顏紘頤分享購買鳳梨的經驗。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

正值鳳梨產季，知名律師顏紘頤近日分享，曾向熟識的水果攤買鳳梨，發現果肉有咖啡色斑點，懷疑鳳梨是否壞了，但老闆堅稱「斑點是鳳梨的糖份結晶，吃起來特別甜」，後來吃了斑點處真的特別甜，慶幸自己選擇相信老闆。不過，鳳梨專家指出，斑點是低溫造成的褐化現象，若有較大面積或果心有黑心狀況，就不建議食用。

顏紘頤在臉書粉專發文，談到自己是「鳳梨控」，盛產期甚至可以一天吃一顆，曾向熟悉的水果攤購買鳳梨，請老闆現場代為削皮，結果剖開發現果肉有咖啡色斑點，一度遲疑該不該買回家，後來選擇相信老闆所說：「斑點是鳳梨的糖份結晶，吃起來特別甜」，結果回家吃果真斑點處特別甜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏紘頤在文中指出，慶幸遇到一個值得信任的水果攤老闆，「雖然只是一個有斑點鳳梨的小故事，背後卻是一場人性的試驗」，其實是一場關於信任的故事。發文後引起網友議論，有網友說「真的長知識了」、「以前買過這樣的鳳梨都不敢吃，以為壞了」、「原來不是壞掉了」。

農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉看了顏紘頤分享的鳳梨照片研判，是低溫造成的褐化現象。他指出，鳳梨是易受寒害的熱帶水果，果肉容易受到低溫產生損傷，褐化是典型的寒害徵狀，尤其含糖量越高的鳳梨，褐化程度越嚴重，會從果心整個褐化變黑，也就是俗稱的黑心鳳梨。

官青杉指出，台灣鳳梨採收通常是常溫配送、販賣，不會進入冷藏儲存，果肉褐化現象並不常見，一般在13度低溫以下才會產生，研判果販可能因故曾放置冰箱儲存，再放置常溫販售所致。

至於褐化部位是否比較甜？官青杉表示，鳳梨受寒害會導致醣類代謝異常，從果心開始褐化發黑，有些鳳梨品種果心本來就特別甜。一般而言，受到寒害褐變的鳳梨已經失去商品價值，如果只是局部褐化，食用應該無妨，但若有較大面積或果心整個變成黑心狀況，恐會有細菌入侵，就不建議食用。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
火線人物／「上對下、比你大」爆紅　翁曉玲曝「翁老師」心境認該
開戰近了！美籲公民「盡快離開黎巴嫩」：搭任何能搭上的航班
王齊麟奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了
和林郁婷同陷性別爭議！　阿爾及利亞拳后「晉級4強」激動痛哭
3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心
美國五角大廈「披薩指數」暴增！　暗示恐有大事發生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

牙醫嘆：醫美賺更多！　五大科「最慘科別」曝

醫科洗牌！　牙醫系連2年進大學前10榜單

可能有颱風！　最快生成時間曝

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

牙醫嘆：醫美賺更多！　五大科「最慘科別」曝

醫科洗牌！　牙醫系連2年進大學前10榜單

可能有颱風！　最快生成時間曝

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

美國情報曝光！　伊朗5日將對以色列「發動大規模空襲」

李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

MIRROR舞者重癱「肌肉零反應」2年現奇蹟！　1態度跨越不可能

屏東失智婦超商外徘徊12小時　警查百筆資料送返家

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

債券ETF現在上車趕9月降息來得及？　專家：利率點陣圖最重要

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

上屆擊敗戴資穎奪金　陳雨菲爆冷出局：身體破爛不堪，未來還沒想

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

生活熱門新聞

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

可能有颱風！　最快生成時間曝

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

快訊／國家警報大響！大雷雨炸2縣市　防雷擊冰雹

把握好天氣！　明雨區擴大

好市多1商品1個月飆漲逾600元！　資深會員曝早期售價超便宜

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

更多熱門

相關新聞

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

網紅鳳梨（吳泓逸）於7月31日指控前任罔腰盜刷信用卡，對方隔天上傳他昔日毆打的影片，引發各界議論。他先有老婆歐菈力挺，更親回網友質疑「當初為什麼毆打罔腰」，表示就算是現在也還是會動手。

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

鳳梨認打罔腰「被對方挑釁」

鳳梨認打罔腰「被對方挑釁」

鳳梨遭公開毆打片喊「查埔人互毆」！　怒轟罔腰帶風向：我早就麻痺

鳳梨遭公開毆打片喊「查埔人互毆」！　怒轟罔腰帶風向：我早就麻痺

快訊／鳳梨起床反擊了！

快訊／鳳梨起床反擊了！

關鍵字：

鳳梨斑點信任低溫全部食用

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

可能有颱風！　最快生成時間曝

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住又飆金句

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面