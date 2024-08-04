和林郁婷同陷性別爭議！　阿爾及利亞拳后「晉級4強」激動痛哭

▲阿爾及利亞拳擊手克莉芙確定奪牌後也抱著教練激動痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿爾及利亞拳擊手克莉芙（Imane Khelif）4日凌晨在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽，擊敗對手晉級4強，和「台灣女拳王」林郁婷一樣深陷性別風波的她，在確定奪下獎牌後也抱著教練激動痛哭。

根據《美聯社》報導，克莉芙在女子拳擊66公斤級8強賽中，以5比0輕取匈牙利選手哈默里（Anna Luca Hamori），成功闖進4強，由於拳擊沒有銅牌戰，目前確定至少獲得銅牌，奪下阿爾及利亞自2000年後的首面奧運拳擊獎牌。

與林郁婷一樣深陷性別風波，克莉芙賽後彷彿釋放所有壓力，直接在場上抱著教練痛哭。

▲阿爾及利亞拳擊手克莉芙在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽。（圖／達志影像／美聯社）



克莉芙3日對戰義大利女將卡里尼（Angela Carini）時，對方僅打了46秒含淚宣布棄賽，賽後也未握手，還公開質疑克莉芙的性別。

克莉芙在去年在女子世界錦標賽因身上檢測出可決定雄性性徵的Y染色體，被判定「性別生化檢測異常」，和林郁婷一同遭國際拳擊總會（IBA）取消資格。

▲克莉芙（Imane Khelif）和匈牙利選手哈默里在賽後相互致意。（圖／達志影像／美聯社）



國際奧委會（IOC）發聲明力挺兩人，指出兩人持有女性護照，並且多年來一直在女子組別的國際拳擊比賽中參賽，沒有引起爭議，國際拳擊總會去年取消選手資格的決定很武斷，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定下的受害者。」

林郁婷在台灣時間4日下午5時將在8強賽將對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5比2勝出奪銅，但最終那枚銅牌卻被IBA以林郁婷「性別生化檢測異常」為由撤銷，由卡梅諾娃遞補。

兩人在巴黎奧運再次對決的前夕，林郁婷再次捲入性別議題風波，保加利亞奧會也跟著起舞，發表聲明反對林郁婷參賽。

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