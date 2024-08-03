阿爾及利亞拳后陷性別爭議　父親拿「出生證明」喊冤：她從小愛運動

▲阿爾及利亞選手克莉芙在對戰46秒後，被義大利選手棄賽，還被對方質疑真實性別。（圖／路透）



記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼進行，未料卻掀起諸多爭議，例如阿爾及利亞今年25歲的拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）與台灣拳后林郁婷皆陷入「性別爭議」，全球知名作家JK羅琳多次透過分享報導的方式影射、抨擊，國際奧委會更因此替選手發聲。克莉芙的父親接受採訪時喊冤，痛批這些攻擊並不公允。

根據《每日郵報》，克莉芙的父親最近出面接受採訪，針對近來《哈利波特》作者JK羅琳帶頭發文猛攻，他拿出1999年5月2日的官方文件喊冤，該文件為克莉芙的出生證明，內文清楚證實克莉芙出生時就是生理女性。

克莉芙的父親認為，這些針對女兒的猛烈抨擊，其實只是懼怕女兒在奧運上奪得獎牌，因此才會有如此下作的「策略」。

Father of Paris Olympics gender row boxer Imane Khelife says attacks on the fighter are 'immoral' and 'unfair' - as fury over Algerian's inclusion in this year's contest rages on https://t.co/rmyGANfZOz pic.twitter.com/pmXO8St2oE — Daily Mail Online (@MailOnline) August 3, 2024

他表示，這些無端攻擊對於女兒根本是不公平、不道德的行為，「克莉芙從小就是女孩，6歲起便熱愛運動，她曾經踢過足球。我鼓勵女兒，妳必須要登上擂台，證明他們的想法是錯誤的。我希望她能夠為阿爾及利亞和阿拉伯國家爭光、贏得金牌。她是我們的榜樣，我們希望像她一樣。」

報導提到，與克莉芙同樣深陷「性別爭議」的女性拳擊手，還包括來自台灣的林郁婷，林郁婷在巴黎奧運57公斤級女子拳擊比賽中，以5比0擊敗了烏茲別克的選手圖爾迪別科娃，成功晉級8強。