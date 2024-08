阿爾及利亞拳后陷性別爭議　父親拿「出生證明」喊冤：她從小愛運動

▲阿爾及利亞選手克莉芙在對戰46秒後,被義大利選手棄賽,還被對方質疑真實性別。(圖/路透)



記者羅翊宬/綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼進行,未料卻掀起諸多爭議,例如阿爾及利亞今年25歲的拳擊選手克莉芙(Imane Khelif)與台灣拳后林郁婷皆陷入「性別爭議」,全球知名作家JK羅琳多次透過分享報導的方式影射、抨擊,國際奧委會更因此替選手發聲。克莉芙的父親接受採訪時喊冤,痛批這些攻擊並不公允。

根據《每日郵報》,克莉芙的父親最近出面接受採訪,針對近來《哈利波特》作者JK羅琳帶頭發文猛攻,他拿出1999年5月2日的官方文件喊冤,該文件為克莉芙的出生證明,內文清楚證實克莉芙出生時就是生理女性。

克莉芙的父親認為,這些針對女兒的猛烈抨擊,其實只是懼怕女兒在奧運上奪得獎牌,因此才會有如此下作的「策略」。

Father of Paris Olympics gender row boxer Imane Khelife says attacks on the fighter are 'immoral' and 'unfair' - as fury over Algerian's inclusion in this year's contest rages on https://t.co/rmyGANfZOz pic.twitter.com/pmXO8St2oE