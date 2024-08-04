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女子百米爆冷摘金！　聖露西亞奪奧運史上「第1面獎牌」

▲▼聖露西亞田徑選手艾佛瑞德（Julien Alfred）在巴黎奧運女子100公尺短跑項目中，以10秒72的成績奪金，摘下該國「史上第1面奧運獎牌」。（圖／路透）

▲聖露西亞選手艾佛瑞德在女子100公尺短跑賽事中，以10秒72的成績奪金。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

聖露西亞田徑選手艾佛瑞德（Julien Alfred）在巴黎奧運女子100公尺短跑賽事中，以10秒72的成績奪金，摘下該國「史上第1面奧運獎牌」。艾佛瑞德賽後表示，從小到大她都赤腳在球場上奔跑，國內幾乎沒有合適的訓練設施，希望能透過獎牌替人民蓋一座新的體育場。

23歲的艾佛瑞德3日在巴黎奧運女子100公尺短跑賽事中，以10秒72的成績奪冠，摘下金牌，成為聖露西亞參加奧運以來摘下的首面獎牌。賽前備受看好的美國短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）以10秒87奪銀，她的隊友傑佛森（Melissa Jefferson）則以10秒92摘銅。

▲▼聖露西亞田徑選手艾佛瑞德（Julien Alfred）在巴黎奧運女子100公尺短跑項目中，以10秒72的成績奪金，摘下該國「史上第1面奧運獎牌」。（圖／路透）

▲聖露西亞田徑選手艾佛瑞德摘下該國「史上第1面奧運獎牌」。（圖／路透）

位於加勒比海的聖露西亞自1996年才開始參加奧運，艾佛瑞德自小展露跑步長才，體育老師讓她在6、7歲時開始和男生賽跑。艾佛瑞德的父親在她12歲時離世，讓她一度放棄跑步，而她賽後激動表示，這面獎牌要獻給父親，「他會為他的女兒成為奧運選手感到無比自豪。」

艾佛瑞德也回憶起，小時候只能赤腳在球場奔跑的模樣，「我們幾乎沒有合適的設施，沒有固定的體育場，我希望這枚金牌能幫助聖露西亞建造一座新的體育場，促進這項運動的發展。」

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