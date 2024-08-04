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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／「上對下、比你大」爆紅　翁曉玲曝「翁老師」心境認該收斂

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委翁曉玲為法學博士出身，上任後卻時常語出驚人，質詢前行政院長陳建仁時稱是質詢「上對下的關係」，引發輿論譁然，後來一句「我就是比你大」，更為她惹來爭議，「驚世立委」名號不脛而走。回顧首會期的種種發言，翁曉玲接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，無奈微笑坦言，「這會期就是對我的魔鬼訓練」，但也認了下會期會更加收斂，別再被當下的情緒給刺激。

質詢初登板　 翁曉玲稱「質詢是上對下」一炮而紅

「我真的沒想過自己會一炮而紅」，翁曉玲此言不虛，她身為德國慕尼黑大學法學碩士、博士，曾任教於國防大學管理學院法律系、中興大學財經法律系、清華大學科技法律研究所副教授，還是通訊傳播委員會（NCC）委員，學者出身的翁曉玲並不是大眾所熟悉的政治人物，甚至可以稱為相當陌生，但與陳建仁質詢交鋒卻一戰成名。

翁曉玲還原當時情景，第一次總質詢前行政院長陳建仁時，自己單純從憲法學者角度提出問題，但因認為陳建仁回應激烈，情急之下也便脫口而出彼此是「上對下」的監督關係，「當然後來這段時間，民進黨其他委員確實很厚愛我，給我很多批評與指教，確實是我意想不到的事情」。至於是否對此感到困擾？翁曉玲微微皺眉後思索片刻，「當比較多人認識我後，去逛街跟買菜，庶民生活也會受影響，因為言行舉止都要更加小心。」

翁曉玲強調，自己非嗆辣性格，而是就事論事、理直氣和，質詢時都是就法論法，但也許對於備詢官員而言，過去沒有立委質詢會提到這種涉及憲法的問題，因此產生不同反應；但她也堅信，不管是朋友還是學生，皆清楚這就是「翁老師」風格，不認顛覆外界對學者想像，翁曉玲直言，「民進黨想要小題大作，總是要在藍營裡找敵人，我是新科立委、政治菜鳥，第一時間的回應總是直接了當，對他們來說就想抓住這一點來大做文章。」

舌戰綠委「比你大」　翁曉玲怨只有自己開麥克風

談到另一起著名戰役，討論警消年金改革時怒嗆民進黨三連霸立委吳思瑤「我就是比你大，怎麼樣！」同樣引爆輿論熱議，翁曉玲解釋，那天情況為審查警消退休所得替代率的法案，其實法案並不複雜，只有兩三條有爭議，但卻從早上九點審到下午五點鐘，直到最後一個不重要的條文時，綠委還在搶發言，講一些無關緊要的事情，自己已經消耗一整天，耐心已達臨界點。

「輪到我發言時，綠委又來干擾，我說，在這段時間裡推了很多法案，但被他們議事杯葛、干擾，真的忍你們很久了！」翁曉玲還原當天情景，表情、語氣略顯激動，「黃捷這時又說翁曉玲妳好大！我那時候情緒也上來了，才回『就是比妳大！怎樣？」』但當時綠委的麥克風都沒有開，只有我開，因此他們挑釁的言語都沒有被錄到，我的意思不是說權力、地位比你們大，而是我在發言時你們的干擾，已經影響到我了」，翁曉玲認為，民進黨立委一開始就刻意操弄，想看她情緒爆發的那刻，自己很不幸的也落入陷阱。

翁曉玲嘆了一口氣，「我之後要多學習如何面對被挑釁時的處理態度，要怎麼平心靜氣的面對指責與謾罵。」承認自己也是性情中人，人有忍耐限度，尤其在精神、體力到達臨界點，最後又被別人刺激，自己情緒無法控制，難免嗆回去，「但我嗆完那句就被無限放大，真的很無奈！綠營媒體不會把來龍去脈講清楚，特別鎖定那句話又不斷重播，讓外界看我好像是很傲慢的人」。

▲國民黨立委翁曉玲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲翁曉玲首會期在立法院的表現常常「驚」句連發。（圖／記者林敬旻攝）

「驚」句連發惹議雲淡風輕　翁曉玲：很多藍粉幫我打氣

頻頻因「驚句」躍上媒體版面，是否曾感到灰心喪志？翁曉玲強調自己不在意，「面對這些攻擊通常是一笑置之，當然一開始會不高興，但也不至於到難過」，因為這環境就是這樣，支持者呈現M型化，支持綠的很死忠、反之藍營支持者亦然，但中間選民是沉默的一群，他們有意見想法但不見得想要表態，雖然民進黨支持者攻擊，但也有很多藍營選民打電話到她辦公室加油打氣。

採訪中段，翁曉玲回想起這些爭議，隨著會期落幕也變得雲淡風輕，語氣平緩，偶爾輕皺眉頭，但仍堅定自己已經放眼未來力推法案的決心。曾提出的「總統二輪投票制」，引發違憲疑慮，更是連自家藍委也不挺，最終沒被放入黨團的優先法案中，翁曉玲說，二輪制的作法在西方民主國家，幾乎都是採取這方式；國內有很多憲法學者認為只是透過修改《總統副總統選舉罷免法》去推動總統二輪制，並沒有違憲，至於要透過幾輪的方式去確定他是得票最多的那組，就是授權給立法機關，至少在學界裡，並沒有一致認為是違憲，滿多憲法學者是支持的。

翁曉玲強調自己不會因沒被排入優先法案就洩氣，由總統直接提名任命閣揆，就會像現在的賴清德，所推的政策無法說服六成民眾，在小圈圈裡想像提的政策不被國會多數黨接受也是緣木求魚，不可能有多少進展。

國會改革法案推到底　誓言修到憲法法庭沒話講

至於國會改革耗盡全力，最後好像卻又一場空， 萬一最後被判違憲再修法嗎？翁曉玲指出，不會是一場空，通過四十幾條條文，目前大法官認說有疑慮的大概十二項條文，就算最後大法官越俎代庖，推動國會改革的決心也不會改變或退縮！ 翁強調，就看憲法法庭用什麼理由，宣告哪個條文違憲，未來她一定會繼續修法，看藍白黨團如何討論，修到大法官沒話可講，至少還有三十幾條的條文能使用。

從一鳴驚人的質詢到國會改革法案一仗，翁曉玲眼神再度綻放光芒，也許是做為學者的本心使然，比起政治口水攻防，更樂見法案的推進，翁曉玲笑說，這會期對她來說是魔鬼訓練，原來在立法院內不是只要講法律專業，還要考慮到政治的競爭，更要去面對流言蜚語，「我想下會期會更能適應立法院生活吧！很多藍委前輩也有給我很多建議、提醒，希望下會期能表現更好。」

除了國會職權修法的後續情況，被問到未來是否可能代表藍營參選新竹市長，翁曉玲連連搖頭，看的出來相當排斥選舉，一連強調好幾次「沒有！沒有！」還在學習如何做個好立委，「我還有很多想推的法案都要在後面幾個會期努力推動」，對於選舉，才剛受到立法院震撼教育的翁曉玲表態沒有任何想像。
 

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