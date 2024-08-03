周末大台北紫爆飆37度　低壓帶進逼「下周一變天」

▲今天和明天高溫炎熱，大台北可能有局部37度以上高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今(3日)天高溫炎熱，大台北可能有37度以上局部高溫，午後山區有短暫雷陣雨，雨區偏小；下周一、二有低壓系統稍向台灣靠近，帶來水氣，雨區將擴大。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天台灣上空雲量少，以晴朗穩定天氣為主；日本南方海面到菲律賓東方海面有較大低壓環流，明顯對流中心位於日本南方海面，未來發展情況有限，但未來這段時間會逐漸靠近台灣東方海面，並帶來水氣造成影響。

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今天各地晴到多雲，不過葉致均提醒，今午後有局部短暫雷陣雨，降雨區以中南部山區、南部近山區平地為主，雖有較大雨勢機會，但區域偏小；另今天東部高溫約32到33度，西部35到36度，桃園以北、中南部近山區、花東縱谷有36度以上高溫，大台北可能有局部37度以上高溫，類似天氣型態將持續到明天。

▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣變化方面，葉致均說明，日本南方海面低壓系統有開始往西靠近台灣趨勢，但低壓系統沒有明顯發展情況，下周一、下周二將往台灣靠近，帶來微弱北風，加上西南方有微弱西南風，台灣風場和水氣不穩定；下周三後低壓系統逐漸遠離，有減弱消散趨勢，將恢復以西南風環境天氣為主。

至於降雨分布上，葉致均表示，今明兩天晴到多雲、水氣偏少，午後中南部山區、南部近山區平地有降雨；下周一、下周二台灣東方海面低壓系統稍微靠近，苗栗以南受西南風影響，有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北包括基隆北海岸受微弱北風影響，有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部山區有短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，下周三之後，低壓消散遠離，以西南風環境為主，上半天多雲到晴，午後西半部、宜蘭、花蓮、各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部清晨和上午也有零星短暫陣雨。

未來溫度趨勢，葉致均說明，今明兩天各地高溫明顯，可到32到36度，大台北、桃園以北、中南部近山區、花東縱谷容易有36度以上高溫，下周一後高溫稍微舒緩，但各地仍炎熱有32到34度高溫。

▼一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）