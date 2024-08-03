運將+超商店員助功！屏東警破詐團　2個月領5千萬…13人全遭收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局積極打擊詐騙集團，7月間先逮6名車手後，在屏東地檢署指揮下循線溯源，再逮獲陳姓幹部等7名成員，其中2名未成年，發現他們在台南、高雄、屏東地區已提領逾5000萬元，被害人超過百人，依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中11人聲押獲准，2少年也被收容。

▲屏東警分局瓦解陳姓車手集團，查扣金款卡等贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

目前正值暑假，為防制詐騙集團吸收未成年擔任暑假打工領錢車手，屏東警分局與轄區金融機構、便利超商、計程車司機通力合作，佈下天羅地網，全力查緝詐欺車手。

屏東警分局指派專人前往轄內58間金融機構、118間超商、計程車招呼站等地方，指導行店員與計程車司機如何辨識車手特徵，並以最高新臺幣1萬元獎金鼓勵檢舉可疑，配合員警針對熱時、熱區編排埋伏守望勤務。

7月12日時，有計程車司機提供情資查獲尤姓車手等2名、7月18日統一超商店員提供情資查獲彭姓車手、7月19日超商守望勤務查獲陳哈、陳、林姓3名車手，移送收押偵辦，並在屏東地檢署指揮下向上溯源，更於7月30日查緝到陳姓幹部為首的ATM提領車手集團7名成員到案。

檢警查出，該集團6月、7月提款足跡遍及台南、高雄、屏東，共計提領詐欺金額超過5千萬、被害人超過百餘人，目前已查緝該集團共計13人羈押(其中2人為未成年裁定收容)、查扣權利車4台、人頭提款卡破百張、點鈔機、毒品等證物，將持續針對金流、權利車來源等向上追查。

據悉，陳姓幹部負責詐騙集團領款單，再招募車手持金融卡領款，他及車手都可分得百分一佣金，以他們7月領款金額計算，就各分得50萬元。

屏東警分局指出，打詐四法已於7月16日立法通過俗稱「打詐專法」的詐欺犯罪危害防制條例，三讀條文明定，因詐欺獲益達新台幣500萬元，最重可處10年有期徒刑，若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金。警方特別提醒民眾，切勿幫陌生人領錢轉帳，網路求職更要謹慎，以免成為詐欺集團的代罪羔羊。