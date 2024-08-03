　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運將+超商店員助功！屏東警破詐團　2個月領5千萬…13人全遭收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局積極打擊詐騙集團，7月間先逮6名車手後，在屏東地檢署指揮下循線溯源，再逮獲陳姓幹部等7名成員，其中2名未成年，發現他們在台南、高雄、屏東地區已提領逾5000萬元，被害人超過百人，依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，其中11人聲押獲准，2少年也被收容。

▲屏東警分局瓦解陳姓車手集團，查扣金款卡等贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局瓦解陳姓車手集團，查扣金款卡等贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局瓦解陳姓車手集團，查扣金款卡等贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局瓦解陳姓車手集團，查扣金款卡等贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

目前正值暑假，為防制詐騙集團吸收未成年擔任暑假打工領錢車手，屏東警分局與轄區金融機構、便利超商、計程車司機通力合作，佈下天羅地網，全力查緝詐欺車手。

屏東警分局指派專人前往轄內58間金融機構、118間超商、計程車招呼站等地方，指導行店員與計程車司機如何辨識車手特徵，並以最高新臺幣1萬元獎金鼓勵檢舉可疑，配合員警針對熱時、熱區編排埋伏守望勤務。

7月12日時，有計程車司機提供情資查獲尤姓車手等2名、7月18日統一超商店員提供情資查獲彭姓車手、7月19日超商守望勤務查獲陳哈、陳、林姓3名車手，移送收押偵辦，並在屏東地檢署指揮下向上溯源，更於7月30日查緝到陳姓幹部為首的ATM提領車手集團7名成員到案。

檢警查出，該集團6月、7月提款足跡遍及台南、高雄、屏東，共計提領詐欺金額超過5千萬、被害人超過百餘人，目前已查緝該集團共計13人羈押(其中2人為未成年裁定收容)、查扣權利車4台、人頭提款卡破百張、點鈔機、毒品等證物，將持續針對金流、權利車來源等向上追查。

據悉，陳姓幹部負責詐騙集團領款單，再招募車手持金融卡領款，他及車手都可分得百分一佣金，以他們7月領款金額計算，就各分得50萬元。

屏東警分局指出，打詐四法已於7月16日立法通過俗稱「打詐專法」的詐欺犯罪危害防制條例，三讀條文明定，因詐欺獲益達新台幣500萬元，最重可處10年有期徒刑，若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金。警方特別提醒民眾，切勿幫陌生人領錢轉帳，網路求職更要謹慎，以免成為詐欺集團的代罪羔羊。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／女拳手被揍46秒棄賽　竟獲5萬美元獎金
王齊麟「順毛時間」想啥？本尊又來了　回8字超有畫面
林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星怒：不尊重人
阿樂跳鋼管…裙子脫了！掉出美臀形狀　高難度動作被讚爆
直升機救成大教授遭拒「感冒藥吃完又求救」　消防局2原因不收費
林郁婷陷性別爭議「有幕後黑手」！　美拳協執行長：只有他有動機
王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！　內行曝：比賽很正常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

外送員撿到iPhone「先回家睡覺」　醒來接1通電話慘了

屏東男酒駕「高速猛撞分隔島」車頭變形凹陷人受困　超高酒測值曝

竹東鐵皮倉庫突起火「狂冒黑煙」　消防人員搶救半小時撲滅

2閨蜜面前激戰小女友「性愛片流出」　男辯被逼性交…法官打臉

直升機救成大教授遭拒「感冒藥吃完又求救」　消防局2原因不收費

通緝男謊報身分！還Call Out找人演戲　女友喊他真名...當場糗了

買二手車不繳貸款「買假車牌上路」還被查到毒品　台中男超慘

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

外送員撿到iPhone「先回家睡覺」　醒來接1通電話慘了

屏東男酒駕「高速猛撞分隔島」車頭變形凹陷人受困　超高酒測值曝

竹東鐵皮倉庫突起火「狂冒黑煙」　消防人員搶救半小時撲滅

2閨蜜面前激戰小女友「性愛片流出」　男辯被逼性交…法官打臉

直升機救成大教授遭拒「感冒藥吃完又求救」　消防局2原因不收費

通緝男謊報身分！還Call Out找人演戲　女友喊他真名...當場糗了

買二手車不繳貸款「買假車牌上路」還被查到毒品　台中男超慘

打不到丹麥選手屁屁「王齊麟小手手」尷尬了！網笑：轉頭改打李洋

才剛宣布離婚！卡蒂B認了懷第三胎　外媒查到「生父身分」

性別爭議對抗國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

JK羅琳質疑林郁婷性別　綠委倡議依「反歧視法」提告：當選手後盾

台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

陳炳辰／資深業者對房市過熱有感　下半年應居安思危

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

即／台中男下體受傷墜樓！赤裸下身送醫不治

獨／NONO超怕被關　砸重金組大咖辯護團拚無罪

獨／台中恐怖幼園　關廁所嚇「魔鬼纏身」　

海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

獨／扮「金秀賢」嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女

更多熱門

相關新聞

屏東地檢更保　訪屏東監獄助更生

屏東地檢更保　訪屏東監獄助更生

為使社會大眾及賢達人士瞭解獄政革新重要措施及成果，屏東地檢署與更生保護會屏東分會團隊，日前辦理參訪活動，共同前往法務部矯正署屏東監獄，實地了解監所技能訓練及教化藝文之矯正成效，並見證監所收容人在矯正機關執行過程中習得技能的顯著成果。

杜秉澄爆徐巧芯「3件事」遭特別安檢　北所反擊

杜秉澄爆徐巧芯「3件事」遭特別安檢　北所反擊

取款一次僅賺1千元　51歲男當車手被逮

取款一次僅賺1千元　51歲男當車手被逮

屏偵破禽流感疫苗走私案　4人遭起訴

屏偵破禽流感疫苗走私案　4人遭起訴

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

關鍵字：

屏東警分局詐欺車手幹部屏東地檢署收押

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

情侶「燒烤店」活春宮　男手快速搗動

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面