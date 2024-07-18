CP值超低！取款一次僅賺1千元　51歲男當詐團車手超商被逮

▲▼51歲的蔡男當詐團車手，每次取款只能拿1000元。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

鳳山分局鳳崗派出所接獲蔡姓男子（36歲）報案，稱有陌生女子邀他加入投資群組，並佯稱「短期投資即能取得高獲利」，蔡男不疑有他，前後投入40萬元，後來覺得獲利不合理想領回又遭拒，於是和警方聯手，騙出詐團的楊姓車手（51歲）約在超商取款，警方趁機將楊男逮捕，調查發現他每次出面取款僅可獲得1000元，卻必須承擔被抓的高風險，CP值實在太低。

警方調查，蔡男是在4月初加入投資群組，後續有佯稱投資助理建議蔡男，先下載他們所提供之投資app軟體，從平台操作投資標的，且詐騙集團為取信於蔡男，在前兩次還以回饋獲利讓他提領，誘使蔡男陸續已投入40萬元。

後來蔡男發現獲利不合常理始覺得事有蹊翹，上網查證相關資訊，驚覺此恐為詐騙慣用手法，隨即至派出所報案，蔡男表示願意配合警方相約詐欺車手，再次面交250萬元，於15日19時，多名員警於超商現場周邊埋伏，等到楊姓詐欺車手到場取款時，警方上前當場依現行犯逮捕。

楊嫌稱不知為何被當成詐騙車手，員警怒斥「看看身上帶的證件，公司和姓名都是假的，你說你不知情？」讓楊嫌當場啞口無言，才承認每次收錢僅收到1000元的代價當車手，還要冒被逮捕的高風險，全案訊後依詐欺罪嫌移送。