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必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃2天！12口味任選

▲▼必勝客推「雙拼大比薩-海陸總動員」。（圖／業者提供）

▲必勝客本周末限定吃外帶13吋大比薩下殺半價。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末觀賽點起來！人氣速食品牌「必勝客」祭出「外帶13吋大比薩半價吃」優惠，一口氣網羅12款超人氣口味選擇，無論想吃澎湃雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、松露海鮮珍珠起司比薩，還是經典日式照燒雞、雙層美式臘腸都有，今（3）日限時2天開跑。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、火辣墨西哥肉肉、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共12款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新限時優惠一次看。

另，肯德基至8月4日前祭出「2大夯品買1送1」，期間使用預訂快取即可享「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，提醒須提前2小時預訂，每人、每次限購買1次，每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

加碼於今日、明日以及8月8日至8月11日推「2大超值桶餐下殺59折」優惠，其中「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，8月5日及8月7日開放官網、PK APP搶先預購。

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