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麥當勞「6大優惠券」本周限定吃！有薯餅、飲料買1送1

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出最新6大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出「6大優惠券」，不僅有薯餅、飲料買1送1，還有麥克雞塊免費送、2大超省銅板套餐等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP即日起推出最新6大優惠券，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至8月7日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「單點中杯指定飲料買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）」，使用期限至8月11日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為8月9日起至8月11日。

還有99元激省晚餐券等領，至8月9日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基2大超值桶餐下殺59折限時3天搶。

另外，肯德基也將於8月8日至8月11日祭出「2大超值桶餐下殺59折」優惠，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，8月7日開放官網、PK APP搶先預購。

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