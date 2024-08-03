偽造前妻簽名領光女兒70萬教育基金　缺錢爸下場關半年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿彪（化名）因為缺錢花用，竟偽造前妻的簽名，偷偷領走年幼女兒共計70萬元的教育基金，後來被前妻抓包，因而挨告。屏東地院法官日前審理此案，並依成年人故意對兒童犯行使偽造私文書罪，判處阿彪有期徒刑6個月，但得請求易服社會勞動。

▲阿彪偽造前妻簽名，領光女兒的教育基金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿彪因為缺錢花用，在未徵得前妻的同意或授權之下，偷偷拿走存摺、印章、身分證件等物品前往郵局，偽造前妻的簽名辦理解除定存。

此外，阿彪還事先打電話聯繫一名不知情的女性友人，誆騙對方用前妻的名義回覆郵局人員，最終成功解除定存，將女兒的70萬元教育基金轉存入自己的帳戶。後來前妻發現異狀，連忙向警方報案並決定提告。

屏東地院法官認為，阿彪正值青壯年，也有正當工作，卻不思依循正途獲取穩定收入，只因為急需用錢，就偽造前妻的簽名盜領金錢，不但未盡到身為父親照料子女的責任，甚至侵害到子女的利益，考量到他已經坦承犯行，但至今未與前妻達成和解或賠償損害，最終依成年人故意對兒童犯行使偽造私文書罪判處有期徒刑6個月，不得易科罰金，但得請求易服社會勞動，全案仍可上訴。