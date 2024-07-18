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社會 社會焦點 保障人權

客製化生產「含笑半步癲」　屏東男要關3年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子向不明人士購買製毒原料，接著自己加工做成「糖白虎含笑半步癲」等毒品果汁包，還會根據顧客反應調整配方，被檢警查獲時，他已經賣出400包。屏東地院法官日前審理此案，並依製造第三級毒品而混合2種以上毒品罪，判處王男有期徒刑3年8個月。

▲▼19歲毒販用周星馳電影梗，「一日喪命散」及「含笑半步癲」吸引毒蟲買咖啡包，警還查獲長短槍及蠻牛炸彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲過往警方查獲的「含笑半步癲」毒品包裝。（資料照／記者陳以昇翻攝，非本案查扣證物。）

判決書中記載，王男為了製毒，先花費10萬元向不明人士購買500公克的製毒原料，接著在家中製作毒品果汁包，每包均含有0.3公克的毒品，並加入適量果汁粉（或稱糖粉，泛指可供沖泡飲用的粉末）再封膜，完成之後便開始販售，他一共與人交易3次，總計賣出400包。

檢警獲報前往王男住處搜查，當場查獲含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮的毒品果汁包，以及含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮及甲基-N,N-二甲基卡西酮成分的毒品果汁包，共計422包，這些毒品的外包裝還印有外國國旗、糖白虎含笑半步癲等圖案或文字。

王男被逮之後，坦承製作毒品果汁包，他還會「客製化」，根據顧客反應調整配方。屏東地院法官認為，王男賣出400包毒品果汁包，加上扣案的422包，合併計算總共有822包，考量到他已經坦承犯行，尚有悔意，最終依製造第三級毒品而混合2種以上毒品罪，判處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

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