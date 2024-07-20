新婚妻同住幾天就落跑　夫苦等21年1原因決定放手

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）與小花（化名）經由仲介介紹結婚，沒想到婚後小花只住了幾天就落跑，這21年來他抱持消極、得過且過的態度生活，直到2年前生病導致生活無法自理，經女兒提醒，擔心會衍生法律上的困擾，因而決定向屏東地院訴請離婚，並獲得法官裁定准許。

▲小花離開之後，阿隆遲遲沒有著手處理兩人的婚姻關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿隆在判決書中主張，2003年間他透過婚姻仲介認識中國籍女子小花，兩人決定結婚，沒想到結婚登記辦理完畢之後，小花只住了幾天就落跑，他曾請婚姻仲介幫忙找人，無奈至今都沒有消息，過去這21年他都是抱持消極、得過且過的態度生活，所以遲遲沒有著手處理這段婚姻關係。

阿隆表示，2年前他因病無法繼續工作，生活不能自理，都是由女兒（與前妻所生）協助照護，女兒見他一直沒有處理與小花的婚姻關係，覺得不妥，擔心會衍生法律上的困擾，他這才終於下定決心，向屏東地院訴請離婚。

而小花經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。屏東地院法官認為，阿隆與小花婚後僅同住短短幾天，小花就因為不明原因離開，與阿隆斷絕聯繫至今，雙方的婚姻確實已經產生破綻，阿隆非唯一有責的一方，最終裁定准許他的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。