狂賀麟洋配奧運晉級！超商大杯咖啡「買1送1」　超殺優惠懶人包

▲台灣羽球男雙「麟洋配」齊麟、李洋打進奧運決賽，超商紛紛祭出優惠 。（圖／路透社）

記者林育綾／台北報導

狂賀台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運賽事晉級，連2屆奧運闖進羽球男雙金牌戰，力拚奧運金牌二連霸。萊爾富超商率先公布與民歡慶優惠，即日起至8月3日23:59，推出Hi café大杯系列美式咖啡、拿鐵咖啡同品項「買1送1」，還有夏日消暑必備的冰品「濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕」也享「任選買1送1」。

★萊爾富

▲▼狂賀台灣羽球男雙「麟洋配」在巴黎奧運晉級，萊爾富推出超殺優惠與民同慶。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至8月3日23:59

●Hi café大杯系列美式、拿鐵，同品項買1送1。

●冰品「濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕」，任選買1送1。

萊爾富表示，除了優惠之外，即日起至8月12日也在「Hi Life 萊爾富 LINE官方帳號」推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽1次，就有機會免費獲得「Niseko北海道牛奶巧酥雪糕」活動序號1個，限量100名，送完為止。





▲萊爾富即日起至8月12日也在「Hi Life 萊爾富 LINE官方帳號」推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲。（圖／業者提供）



萊爾富將於8月12日後，透過Hi Life 萊爾富LINE官方帳號，派給中獎者活動序號，中獎者須將該組序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，可在9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。

★全家

全家APP抽獎趣專區，在賽事期間舉辦「全家TEAM運動」活動，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出「同等獎牌數量的65吋電視」。稍早「麟洋配」晉級消息一出，全家就在官方臉書公布「我大哥！！！獎牌+1電視再送出一台！！！」

即日起至8月20日每天15:00-06:00指定時段，於全家店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎（可累贈，結帳時需報會員或出示APP會員條碼）。

▲全家在賽事期間舉辦「全家TEAM運動」，台灣選手獲得幾面獎牌，就抽出「同等獎牌數量的65吋電視」。（圖／全家提供）

全家LINE官方帳號在8月20日前也同步推出「應援轉轉樂」遊戲，冰品優惠券天天抽，最高可抽牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕免費換，或百吉元氣C棒棒冰買1送1。同時Let’s Café也換上「TEAM運動好咖杯」新款杯身，即日起至8月20日購買Let’s Café經典系列、特濃系列，任選「第2杯7折」。