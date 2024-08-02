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全家新推芭樂系霜淇淋！木瓜牛奶口味回歸、鬍子爺爺甜點免排隊

▲▼全家合作千千推出「芭樂系霜淇淋」、木瓜牛奶霜淇淋再度回歸。同時跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

▲全家再度合作美食YouTuber千千，推出「芭樂系霜淇淋」，同步木瓜牛奶口味也回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店霜淇淋再推新口味！此波攜手百萬YouTuber千千創立的美食品牌「水水灶咖」，8月6日起推出清爽微酸的「是芭樂系」霜淇淋；而創下近2年銷售前三名的「木瓜牛奶」口味霜淇淋也將同步回歸，兩口味也可混搭吃。另外全家跨界合作泡芙專賣店beard papa’s，獨家推出2款卡士達甜點，免排隊就能吃。

▲▼全家合作千千推出「芭樂系霜淇淋」、木瓜牛奶霜淇淋再度回歸。同時跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

▲全家推出全新口味霜淇淋「是芭樂系」，「木瓜牛奶霜淇淋」也回歸。（圖／業者提供）

全家便利商店推出Fami!ce霜淇淋超過10年，持續透過獨家產業鏈，打造口味與品質兼具的商品，成為霜淇淋市場響亮品牌。業者觀察，酸甜滋味、水果風味的霜淇淋口味為消費者的夏季消暑首選，瞄準消費者偏好，8月攜手百萬美食YouTuber千千與其品牌「水水灶咖」，聯名推出全新口味「是芭樂系」，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音命名，傳達優質、絕妙的特色，讓人一聽就想嚐鮮。

▲▼全家合作千千推出「芭樂系霜淇淋」、木瓜牛奶霜淇淋再度回歸。同時跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

▲全新口味「是芭樂系」霜淇淋，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音。（圖／業者提供）

Fami!ce「是芭樂系霜淇淋」選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味，8月6日起正式開賣；而近兩年熱銷前三名的水水灶咖聯名「木瓜牛奶霜淇淋」也同步回歸上市，以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，一口就能享受果香及奶香，喜歡木瓜牛奶口味的粉絲別錯過。開賣首三天8月6日至8月8日，還推出「隨買跨店取 5支188元」快閃優惠！

▲▼全家合作千千推出「芭樂系霜淇淋」、木瓜牛奶霜淇淋再度回歸。同時跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

▲全家跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

另外，全家再次跨界合作日本No.1 泡芙專賣店「beard papa’s」，以鬍子爺爺的獨門卡士達配方，獨家推出2款冷藏甜點，包括經典回歸款「卡士達餐包」、新品「卡士達布雪蛋糕」，分別以蓬鬆柔軟的蛋糕體，獨特工法製成的餐包體，夾入卡士達內餡，香氣濃郁、冰涼不膩口。兩款售價皆為每個45元，8月6日前全家會員可享「任選第二件6折」優惠。

▲▼全家合作千千推出「芭樂系霜淇淋」、木瓜牛奶霜淇淋再度回歸。同時跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點。（圖／業者提供）

▲全家也攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」，聯名開發飲品及雪糕。（圖／業者提供）

全家也攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」，聯名開發飲品及雪糕，新品「黑糖奶茶」使用日本沖繩黑糖製成，帶有獨特炭燒風味，口感濃郁而滑順，售價38元。

「焦糖可可派對雪糕」則以苦甜巧克力脆皮撒上烤杏仁顆粒，包覆比利時黑巧克力冰淇淋與海鹽焦糖夾心，層次豐富、鹹甜可口，售價59元。即日起至8月20日，任選SAKImoto兩款新品，可享「第二件6折」優惠。
 
不只如此，全家即日起搶先開賣日本超人氣甜點「LOTTE生巧克力派」，為LOTTE長銷經典巧克力派延伸推出的冷藏版生巧克力派，以脆皮巧克力外層與入口即化的蛋糕體、鮮奶油組合而成，比一般巧克力派份量更大、口感更濕潤、奶油量更充足。商品由日本直輸進口來台，搶先於全家上市，每個售價79元，會員於8月6日前購買可享88折優惠。

▲7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」，4款調酒組合優惠。（圖／業者提供）

而超商7-ELEVEN為迎接父親節，再度推出「大人的思樂冰」，此波以「爸爸的思樂冰」命名，祭出調酒組合優惠。即日起至8月20日，購買大杯思樂冰不限口味，再搭配4款69元以上小酒（包括：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒），只要100元。

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