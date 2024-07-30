若2026新北議會沒黨團　黃國昌簽「生死狀」：我會跟柯文哲負荊請罪

記者袁茵／台北報導

前新竹市長高虹安於擔任立委期間涉嫌貪污，遭內政部停職，由副市長邱臣遠代理，但隨即傳出民眾黨主席柯文哲有意讓黨內明星、立委黃國昌2026挑戰新竹市長選舉。黃國昌30日回應，自己對邱很有信心，認為民眾黨新竹團隊非常強；至於「責任區」新北市，他也宣布要簽生死狀，倘若2026沒讓民眾黨在新北市議會成立黨團，就跟柯文哲負荊請罪。

黃國昌30日與民眾黨新北市議員陳世軒一同進行「蝦會事，蝦場瞧」直播，陳世軒提及外界喊話黃國昌去選2026新竹市長，幫柯文哲守住縣市長席次一事，黃國昌直言，「拜託！我們現在新竹的團隊非常強。」儘管高虹安現在有官司上的事，但別忘了代理市長邱臣遠，可是上屆黨團的扛霸子，「我對他是很有信心」。

黃國昌指出，自己對邱臣遠認識沒有很久，但選舉時有一同幫柯文哲輔選過，且邱本身也有下去選區域立委，當時雙方相處還滿愉快，「我覺得他對內對外應對進退，是有一個政治人物應該要有的樣子。」加上民眾黨還有新竹市議員李國璋、宋品瑩，「我一直覺得我們在新竹那邊團隊，也是非常強的。」

由於黃國昌身為不分區立委的責任區為新北市、宜蘭縣，陳世軒談及上次柯文哲透露2026新北選舉期許，第一是新北市長要贏，第二是每一區選區都提優秀議員候選人，並在新北市議會成立黨團。

而黃國昌則直言，針對柯文哲講的新北市每區都提人，且希望民眾黨在新北市有黨團的部分，「我現在就跟大家簽生死狀，2026年這目標沒達成，我就直接跟主席（柯文哲）負荊請罪，我沒跟你開玩笑。」如果沒有讓民眾黨在新北市有一個漂亮的黨團，他就會負荊請罪，事情就是這麼簡單，而他也給陳世軒目標為「得到新莊第一高票」。

▼民眾黨立委黃國昌與民眾黨新北市議員陳世軒進行「蝦會事 蝦場瞧」直播。（圖／陳世軒辦公室提供）