美食一級戰區！國際知名餐飲品牌看準4大優勢　攻台一號店都選新北落腳

▲新北市長侯友宜指出，新北不只是台灣最大的人口城市，也是消費最多元的城市。（圖／資料照）



地方中心／綜合報導

繼韓國「橋村炸雞」首店選擇落腳新北板橋後，甫來自日本的「漢堡排嘉」的台灣1號店，進駐新北中和三個月，也引爆排隊人潮。國際知名餐飲品牌看準的是新北四大商業條件優勢，包括交通發展、人口數量、居民消費力、產業結構等優勢，紛紛搶攻這塊美食一級戰區，邁開來台展店的第一步。

根據經濟部最新統計，台灣餐飲業總營收已經破1.02兆元，是繼半導體後，又一個破兆元規模的產業，這使得國際餐飲品牌紛紛進軍台灣搶食這塊大餅，而且不約而同，第一站就插旗新北。包括被網友譽為「東京必吃」的日本人氣漢堡排「嘉」（Hamburger Yoshi）進軍台灣一號店進駐新北後，天天大排長龍，另外人氣居高不下的韓國「橋村炸雞」、日本「Youmeca夢珈」、美國前總統歐巴馬最愛的夏威夷美式漢堡KUA `AINA Burger也都相中新北作為進軍台灣的首店據點，除了外國品牌，本土的全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」、高價鐵板燒全新品牌「旨醞」，也英雄所見略同。

對此，臺灣服務業發展協會顧問劉恒逸分析，新北市在交通建設規劃跟執行非常到位，兼具傳統現代，大眾運輸系統能到達不論是各大古蹟、博物館以及九份、野柳等山海或都會型景點，滿足大眾一日需求，交通規劃跟流暢性重要，增加業者的週轉率。同時，人潮即代表者餐飲業最重視的消費力，新北市正成長的人口也是企業品牌在洞察趨勢時的一大亮點。

新北市長侯友宜指出，新北不只是台灣最大的人口城市，也是消費最多元的城市，當地美食本來就具有各區文化特色，再加上國際品牌進駐以後，美食市場將會更豐盛多樣化。此外，新北這幾年的經濟產業高速發展，包括緯創、Google、未來的艾司摩爾等國外廠商在新北設廠，讓世界看見新北實力。



新北市政府補充，新北市的人口結構多樣化，包括來自其他縣市和國外的大量移居者，具有兼容並蓄的文化氛圍，而超過四百萬的人口紅利，市場規模經濟不容小覷。尤其根據新北市政府主計處調查，新北市家庭平均每戶可支配所得成長27.3%，平均每人可支配所得成長49.8%，皆為六都之冠，龐大的消費潛力及商機，吸引更多投資和商業活動注入。



新北市長侯友宜今天出席新北市立高中職暨國中小學及幼兒園新卸任校長交接典禮時受訪。（新北市新聞局提供）