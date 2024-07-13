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雲檢破多起綠能蟑螂案 檢察總長親贈「臺灣之鷹」

▲檢察總長邢泰釗到雲林地檢署致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型予承辦檢察官段可芳 。（圖／記者陳崑福攝）

▲檢察總長邢泰釗到雲林地檢署致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型予承辦檢察官段可芳 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／台北報導

雲林地檢署強力執行「綠能掃黑肅貪」，已偵辦多起與綠能建設有關之犯罪並提起公訴，包含少數不肖漁民違法對綠能公司詐欺取財及妨害自由、雲林縣林姓鄉長、丁姓鄉長向光電業者索賄受賄案，及查獲議長收受賄賂等案，對潛在欲受賄的公務員、欲行賄的業者及欲藉陳抗牟取不法利益者，產生嚇阻作用。檢察總長邢泰釗親赴雲檢致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型給有功檢察官。

今年6月25日開始之首波全國「綠能掃黑肅貪」專案中，段可芳檢察官指揮調查局彰化縣調查站、廉政署中調組偵辦雲林縣麥寮鄉前蔡姓鄉長涉嫌藉勢藉端勒索綠能廠商、臺西鄉前林姓鄉長之丁姓配偶涉嫌恐嚇取財綠能廠商等案件，扣得不法所得現金新臺幣270萬元，向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見2人均獲准，展現雲林辦案團隊劍及履及，嚴懲不法，維護家園與政府清淨廉能決心。

▲檢察總長邢泰釗到雲林地檢署致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型予承辦檢察官段可芳 。（圖／記者陳崑福攝）

雲林地檢署積極執行6月首波全國「綠能掃黑肅貪靖平專案」，雲林地檢團隊劍及履及，展現嚴懲不法，維護家園與政府清淨廉能之能力及決心。

總長邢泰釗11日親赴雲林地檢署嘉勉辦案團隊，並致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型予承辦檢察官段可芳，彰顯其辦案之迅速精準。他期許：「期許全國檢察官辦案都能明察秋毫如鷹眼，摘奸發伏迅敏如鷹擊，讓違法亂紀鼠輩之徒，無所遁形。」

▲檢察總長邢泰釗到雲林地檢署致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型予承辦檢察官段可芳 。（圖／記者陳崑福攝）

目前綠能蟑螂不法類型有二：1.公務員（含民意代表）索賄；2.假環保、假漁民、假農民勒索。經檢、警、調、廉等4機關聯合執行綠能掃黑肅貪專案後，目前廠商反應施工順利、阻礙變小。然而公務員索賄案件雖暫受嚇阻，但假藉各項名義勒索廠商情事仍然不斷頻傳。因此檢察機關希望經由偵辦此類案件，有效嚇阻不法份子，排除綠能障礙。

 最高檢察署呼籲：涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代如儘速自首，或轉任污點證人，可減輕或免除其刑。而受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金（新臺幣）1000萬元。

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