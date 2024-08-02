球迷看過來！統一獅潘威倫引退　「嘟嘟」綠戰袍一卡通喚回憶

▲中職傳奇球星潘威倫宣布今年球季後引退。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

統一7-ELEVEn獅隊神獸「嘟嘟」潘威倫宣布今年球季後引退，生涯至今累積149勝，為中職勝投紀錄保持人。為紀念歷史的一刻，一卡通也特別推出「永遠王牌18號」紀念卡套組，值得球迷珍藏。

統一獅隊「沉默王牌」潘威倫，以沉穩的投球風格與精準的球路著稱，是許多球迷心中永遠的傳奇。潘威倫將於9月28日在台北大巨蛋球場、9月29日在台南棒球場舉行引退賽及引退儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統一 7-ELEVEN 獅投手「沉默王牌」潘威倫引退，一卡通推出紀念套組。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘威倫的職棒生涯數據令人驚艷，自2003年首戰即拿下勝投，歷經20餘年，共出賽395場，投了2116局，投出3萬1113球，奪下1183次三振，並以149勝傲視群雄。特別是2003年選秀狀元身披經典綠色球衣站上投手丘的畫面，更是球迷心中難忘的回憶，這件球衣陪伴他征戰14個球季，成為統一獅隊最具代表性的戰袍之一。

為紀念這歷史性的一刻，一卡通以「永遠王牌18號」為主題，推出潘威倫引退紀念一卡通套組，象徵的不僅是一個背號，更代表著中華職棒一個時代的傳奇。自潘威倫初登板的那一刻起，「18號」便成為壓力與榮耀的代名詞，承載了無數球迷的青春回憶與熱血吶喊。

▲一卡通推出3款經典卡面。（圖／記者許宥孺翻攝）

一卡通公司表示，「永遠王牌18號」潘威倫引退紀念一卡通套組，3款經典卡面包括2003年主場綠色球衣、2024年主場球衣，以及《光榮》一卡通，套組將於8月21日上午11點起在OPEN POINT APP獨家開放預購。