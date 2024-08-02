路邊停車見「人肉占位」PO影片怒控沒品！慘遭網打臉：是妳插隊

記者施怡妏／綜合報導

台灣停車位一位難求，在路上也常有行車糾紛，一名女網友表示，在高雄明誠路上停車，剛好看到有空位開心喊「我的了」，駛近後卻發現有一名女子站在停車格中央，以人肉占位，紅色轎車正在倒車停車，她怒喊太扯，將全程PO上網。網友一面倒挺女子，「看影片是前車已到，警示燈已打，只是被摩托車卡住」。

女網友在臉書「爆料公社」發文，在高雄明誠路看到路邊停車格，開心喊「我的了~」慢慢駛近後，卻發現有名女子正站在車位上，而且還有一輛紅色轎車正在倒車入庫，她搖下車窗喊「不可以人肉占位」，女子表示剛剛就在停車了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO氣炸PO出全程。（圖／翻攝自FB爆料公社）



原PO氣炸，「真的很討厭人肉占位，然後還可以這麼理直氣壯，第一次看到這麼扯的，什麼叫剛剛就在停了」，認為紅色轎車明明就離很遠，正常人都會覺得危險，選擇繞一圈後再停，「被停走是運氣問題，再找就好了，太沒品了」。

影片曝光，網友卻挺紅色轎車，因為機車擋住所以沒辦法馬上停車，「路邊停車倒車入庫是沒錯啊！妳才是插隊的那個吧」、「看起來人家就準備要停了，是你硬插」、「就這個案例，我比較支持占位的人，他車子已經在現場了」、「對方車已經在前面了，只是被機車擋住沒辦法倒車，反而是妳想插隊，自己自爆」、「這看起來比較像是幫忙看和指揮的，因為車子就正在停車中」。