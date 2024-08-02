泳池+跳板就能練跳水　他喊「最水的奧運金牌」！遭網轟：全是細節

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運揭幕後，引人注目的跳水運動也如火如荼地進行中，有網友指出，跳水應該是奧運中最簡單的項目之一，訓練成本也很低，只要有泳池跟跳板就可以了，好奇「跳水冠軍是最水的金牌嗎？」貼文曝光，網友狂喊，「那個池不是一般泳池」、「場地就是個燒錢項目」、「泳池要很深，跳台高度有規範」。

有網友在PTT發文，「跳水到底是不是低成本簡單的項目？」看到有人在討論，跳水應該是奧運最簡單的項目，其他運動比，訓練成本相對較低，，只要有游泳池和跳板即可開始訓練，「所以跳水冠軍是最水的金牌嗎？」

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貼文曝光，網友指出，光是場地就是一筆錢，「光場地就不好找了，費用也會很貴」、「之前澳洲跳水選手就說，整個澳洲好像只有幾個跳水池可以練」、「場地就是個燒錢項目，我記得有看過中國人在YT談過栽培訓練成本」、「你要一年四季使用，首先要有大型室內場館，要有燃料費維持水溫，然後要消毒，這水還要一直循環」、「跳水台隨便蓋材質，隨便挑的話，那就會變成跳樓不是跳水」。

其他網友表示，「跳水下去簡單，跳得好很難」、「有看比賽影片就知道那有多神」、「你怎麼不說賽跑是訓練成本最低的？到處都可以跑，有障礙的地方還可以當障礙賽」、「易學難精，職業傷害，折損率也不低，你只看到成功的，很多選手頸椎都有毛病」、「生命危險是訓練最大成本，有些角度不對，跳癱的都有」、「不懂的人都覺得很簡單，像煮飯，都有食譜了，你還是做不出來」。

▲英國「跳水王子」湯姆戴利贏得男子雙人10公尺跳台賽銀牌。（圖／路透）



中國17歲跳水小將全紅嬋，與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌，兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」，完美的動作令全場讚嘆不已。全紅嬋曾透露，「有次比賽我哭過，從小比賽我都沒哭過，那時候就是死練207吧，然後就沒跳好，特別難過，每天花7、8小時去練習，我還是覺得很值得的」。

據了解，「207C」是一套女子高台跳水極高難度的動作，指的是向後翻騰3圈半抱膝的跳水動作，難度係數3.3。