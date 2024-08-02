　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

我是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇，兒時照片曝光。（翻自卡利夫IG）

▲哈利夫在賽前曾經接受訪問，並曝光兒時照片，證明自己「真的是女生」。（翻自卡利夫IG）

圖文／鏡週刊

本屆巴黎奧運的女性拳擊賽事，多了性別爭議的爭論，其中台將林郁婷和阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都成為這場性別爭議中的焦點。尤其哈利夫在昨日女子拳擊66公斤級16強賽上，僅花46秒就讓對手棄賽，更讓這場性別爭議鬧得更大。除了《哈利波特》作家JK羅琳發文開槓，就連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）和美國總統參選人川普（Donald Trump）也參戰，直指哈利夫是「男人」。

據英國《每日郵報》報導，哈利夫在賽前曾經接受訪問，並曝光兒時照片，證明自己「真的是女生」。哈利夫說，她出生在阿爾及利亞一個相當保守的家庭與社區，大家都認為，拳擊是男人的世界。而且她的父親喜歡足球，小時候的她也喜歡踢足球，直到後來學校體育老師認為她有「身體特質」，建議她可以朝拳擊發展，之後她開始接觸拳擊，更一路走到今天。哈利夫也說，由於她的家裡非常貧窮，所以她一邊練拳擊，一邊要打工賺錢，包括去街頭賣麵包、端盤子等。

不過昨天哈利夫對戰義大利選手卡里尼（Angela Carini），讓卡里尼只打了46秒就棄賽，更跪在場上哭泣，拒絕與哈利夫握手，並強調這是一場完全不公平的比賽。

【巴黎奧運】我是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

▲哈利夫童年(右下粉色衣服者)。（翻自《每日郵報》）

【巴黎奧運】我是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

▲哈利夫小時候愛踢足球。（翻自《每日郵報》）

哈利夫跟林郁婷一樣，去年在印度新德里舉辦的世錦賽，林郁婷拿下羽量級銅牌，哈利夫打進沉量級決賽，但國際拳擊總會宣布兩人因「性別生化檢測異常」，取消林郁婷的銅牌、及哈利夫的比賽資格。當時國際拳擊總會主席克列姆列夫（Umar Kremlev）更稱，林郁婷和哈利夫做了DNA檢測，結果顯示她們有XY染色體，意指兩人是「男人」，不能參加女性拳擊比賽。

不過巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）強調，所有參加奧運拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡，皆以他們的護照登載為準。


更多鏡週刊報導
【巴黎奧運】性別遭JK羅琳質疑　林郁婷本人回應了
【巴黎奧運】林郁婷遭JK羅琳質疑性別　體育署長力挺：檢測確認沒問題
【巴黎奧運】JK羅琳「國際公審」林郁婷　醫師抱不平：應道歉

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／台美混血韓安齊犯規！　遭判定失格
真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光
奧運性別爭議延燒！　川普、馬斯克加入戰局
凱米強襲虎航堅不停飛！員工住淹水飯店涉險上班　內部信曝光
快訊／高中籃球場火燒車　1人陳屍車內
快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市
快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強
快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99
快訊／11歲女童遭浪捲走　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

巴黎奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克、義大利總理加入戰局

女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰

日本海最新調查　發現25處活斷層恐引發「規模7以上地震」

抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

到家裡幫按摩！73歲老翁稱「進行巫術儀式」　性侵婚外情女友之女

半島電視台記者「採訪途中遭空襲」　以軍認了狙殺：他是哈瑪斯特工

快訊／大阪南海電鐵列車竄火苗！　乘客行李箱內「行動電源」起火

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

巴黎奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克、義大利總理加入戰局

女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰

日本海最新調查　發現25處活斷層恐引發「規模7以上地震」

抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

到家裡幫按摩！73歲老翁稱「進行巫術儀式」　性侵婚外情女友之女

半島電視台記者「採訪途中遭空襲」　以軍認了狙殺：他是哈瑪斯特工

快訊／大阪南海電鐵列車竄火苗！　乘客行李箱內「行動電源」起火

陳熙鋒女兒上幼兒園了！　初上課反應曝光：爸媽原地傻眼

大陸推「網號網證」　微信淘寶小紅書等APP試點實施

救援人員紙箱救出「天生4耳小奶貓」　可愛模樣爆紅網：想收養

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

日本熊本縣知事計劃8月底訪台　擬赴台積電總部

魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式分組第2　卻被判失格

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

網紅「脫內褲」自拍：點閱百萬就倒立　

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

川普救命恩人是她　正妹上台被摟腰、親額頭

看球爽到嗨翻！正妹掀衣露碗公奶狂晃3秒

炸彈2個月前裝好　哈瑪斯領袖下榻飯店遭炸死

英游泳選手「成績第一」卻犯規　痛失金牌

童裝主打懶惰爸爸惹議　日企火速下架

犯人拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒

印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

中國奪台後果恐更甚二戰　美無法全身而退

美媒：賀錦麗比川普敢言支持台灣

媽查看嬰兒監視器　發現「兒子旁出現巨獸」

更多熱門

相關新聞

拳后林郁婷合體羅嘉翎時尚照曝

拳后林郁婷合體羅嘉翎時尚照曝

巴黎奧運上台灣拳擊女將林郁婷以女子57公斤級出賽，被捲入性別議題的她仍會以最佳狀態為台灣爭取榮譽，出賽前她與跆拳道選手羅嘉翎一同拍攝VOGUE TAIWAN八月號封面。

奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克加入戰局

奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克加入戰局

快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

美少女張博雅100公尺預賽11秒99晉級

美少女張博雅100公尺預賽11秒99晉級

現場看奧運射箭　她驚「這麼遠」眾人+1跪了

現場看奧運射箭　她驚「這麼遠」眾人+1跪了

關鍵字：

2024奧運2024奧運拳擊阿爾及利亞Imane Khelif巴黎奧運鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面