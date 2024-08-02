真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光

▲哈利夫在賽前曾經接受訪問，並曝光兒時照片，證明自己「真的是女生」。（翻自卡利夫IG）

圖文／鏡週刊

本屆巴黎奧運的女性拳擊賽事，多了性別爭議的爭論，其中台將林郁婷和阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都成為這場性別爭議中的焦點。尤其哈利夫在昨日女子拳擊66公斤級16強賽上，僅花46秒就讓對手棄賽，更讓這場性別爭議鬧得更大。除了《哈利波特》作家JK羅琳發文開槓，就連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）和美國總統參選人川普（Donald Trump）也參戰，直指哈利夫是「男人」。

據英國《每日郵報》報導，哈利夫在賽前曾經接受訪問，並曝光兒時照片，證明自己「真的是女生」。哈利夫說，她出生在阿爾及利亞一個相當保守的家庭與社區，大家都認為，拳擊是男人的世界。而且她的父親喜歡足球，小時候的她也喜歡踢足球，直到後來學校體育老師認為她有「身體特質」，建議她可以朝拳擊發展，之後她開始接觸拳擊，更一路走到今天。哈利夫也說，由於她的家裡非常貧窮，所以她一邊練拳擊，一邊要打工賺錢，包括去街頭賣麵包、端盤子等。

不過昨天哈利夫對戰義大利選手卡里尼（Angela Carini），讓卡里尼只打了46秒就棄賽，更跪在場上哭泣，拒絕與哈利夫握手，並強調這是一場完全不公平的比賽。

▲哈利夫童年(右下粉色衣服者)。（翻自《每日郵報》）

▲哈利夫小時候愛踢足球。（翻自《每日郵報》）

哈利夫跟林郁婷一樣，去年在印度新德里舉辦的世錦賽，林郁婷拿下羽量級銅牌，哈利夫打進沉量級決賽，但國際拳擊總會宣布兩人因「性別生化檢測異常」，取消林郁婷的銅牌、及哈利夫的比賽資格。當時國際拳擊總會主席克列姆列夫（Umar Kremlev）更稱，林郁婷和哈利夫做了DNA檢測，結果顯示她們有XY染色體，意指兩人是「男人」，不能參加女性拳擊比賽。

不過巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）強調，所有參加奧運拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡，皆以他們的護照登載為準。



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