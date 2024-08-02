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1-10大比分落後！　中國桌球一哥「離場換球衣」上演驚天大翻盤

▲▼1-10又如何！樊振東4-3艱難逆轉張本智和。（圖／新華社）

▲樊振東4-3艱難逆轉張本智和。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會8月2日桌球男子單打1/4決賽中，中國「桌球一哥」樊振東在大比分一度0:2、2:3落後的情況下，申請「離場換了件球衣」，隨後上演驚天大逆轉，最終4:3艱難戰勝日本選手張本智和，進入四強。賽後張本智和也接受訪問，談到差一點就能扳倒「大魔王」，他直呼「真的非常不甘心」。

據《瀟湘晨報》報導，今年樊振東曾兩度和張本智和交手，他都是以3-1獲勝。不過在巴黎奧運會上，因為隊友王楚欽的意外被淘汰，成為中國桌球男單「獨苗」的樊振東壓力也更大了。不過他在談到隊友王楚欽出局對自己的影響時表示，他說確實出現了突發和變化，自己唯一可以做的，就是專注到比賽中，每天都做好準備。

第一局張本智和靠發球一上來取得領先。取得優勢的他越打越凶，分差一度來到誇張的1-10。鏡頭給到場邊的教練王皓和觀眾席上的隊友王楚欽，他們都神情嚴峻。最終樊振東2-11輸掉第一局。

第二局樊振東上來連丟兩分，不過他很快靠兩個發球追平比分。他的教練王皓也在樊振東每次得分後都站起來為他鼓掌加油。找到信心的他進攻也開始找到手感，雙方的比分一直咬住。在9-9之後，樊振東兩次關鍵球處理出現失誤，9-11輸掉了第二局。

第二局後，樊振東離場換了件球衣，教練王皓也一直跟在他身邊對他進行一些指導。第三局上來，樊振東開始在正手的半台發球，突然變化讓張本智和應對不及，樊振東連續進攻取得6-0的開局。越打越順的他11-4扳回一局。

第三局結束後，張本智和也去更換了球衣。第四局雙方一開始就進入拉鋸戰模式，比分多次打平，雙方交替領先。比分來到7-7後，樊振東完成了一次極限救球將比分反超。隨後又是一記精彩的反手變線，幫助自己在局末建立優勢。最終他11-7贏下這一局，將大比分改寫為2-2。

第五局張本智和一上來就採取搏殺，樊振東陷入0-4的不利開局。雖然樊振東追回兩分，但進入狀態的張本智和越打越凶，還出現了一次關鍵的「運氣球」，分差越拉越大，最後樊振東4-11輸掉這一局，大比分2-3對他已經非常不利。

第六局，樊振東頂住壓力，開局就靠著球路變化取得6-2領先。面對張本智和的追分，樊振東在幾次關鍵分處理上出現失誤，被追到7-6。好在教練王皓及時請求了暫停，回到比賽中的樊振東在先丟一球的情況下，連得4分，11-7拿下這關鍵的一局，將比賽拖入決勝局。

決勝局前兩分，樊振東的強力進攻讓張本智和招架不住。這很漲士氣的兩分，也讓王皓站起身怒吼慶祝。張本智和雖然一度將比分反超為2-4，但頑強的樊振東在重壓之下依然連續完成高質量回球，再度拿回領先優勢。之後雙方輪流得分，比分交替上升。關鍵時刻樊振東兩次精彩的大膽接發球，幫助自己拿到優勢。最終憑藉一次精彩的反手回球11-7拿下決勝局，淘汰對手進入四強。

▲▼1-10又如何！樊振東4-3艱難逆轉張本智和。（圖／新華社）

▲張本智和在賽後。（圖／新華社）

賽後，樊振東說，「張本智和今天發揮得很好，也很頑強，跟我拼到了最後。我當時就想好了，我要戰鬥到最後一個球，要去把比賽贏下，我當時是比較堅定的。」

樊振東稱，「今天我們發揮都很不錯，對手不光自己準備得非常充分，對我的戰術準備得也很充分。落後的時候，我覺得自己首先沒有慌，也沒有動搖，後面通過一些調整，改變節奏，讓自己能夠在比賽中越來越釋放。」

談及比賽中兩人先後換衣，張本智和說，「0:2時他先換了一下衣服，估計是想把節奏改一下。我輸了一局後，也趕快申請換球衣。但這些都是客觀原因，主要還是實力，特別是最後兩局，還是（表明）他平時訓練可能比我刻苦。」

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