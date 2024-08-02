拜登努力全泡湯？　美國法院暫緩恢復「網路中立性」

▲拜登積極推動「網路中立性」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

美國前總統川普政府已全面撤銷「網路中立性」規定，拜登總統上任後，開始積極推動恢復相關法案。美國法院表示，將暫停恢復網路中立性，之後會安排口頭辯論。美國聯邦通訊委員會（FCC）主席潔西卡（Jessica Rosenworcel）強調，「美國人民想要一個快速、開放和公平的互聯網！」

據路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）於4月投票決定恢復「網路中立性」，並重啟2015年通過的《開放互聯網法令》。美國第六巡迴上訴法院（Sixth Circuit U.S. Court of Appeals）在1日表示，將暫時停止恢復網路中立性，並安排在10月底或11月初進行口頭辯論。

美國法院在聲明中指出，網路中立性是需要國會明確授權的重大問題，「此規定最終會涉及到重大問題，委員會未滿足實施的高標準」。

所謂「網路中立性」，是要求網際網路服務供應商及政府應「平等」處理所有網際網路上的資料，不差別對待或依不同用戶、內容、網站、平臺、應用、接取裝置類型或通訊模式而差別收費。

▲川普政府全面廢除「網路中立性」相關法案。（圖／路透）

「美國人民想要一個快速、開放和公平的互聯網！」潔西卡表示，絕對不會放棄爭取網路中立的鬥爭。

在美國前總統川普政府的領導下，《開放互聯網法令》和《寬帶客戶隱私保護規則》被全面廢止，當時，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，支持一個自由、開放的網路環境，是成就數位經濟成長不可獲缺的要素，會持續關注後續發展。前共和黨主席潘吉特（Ajit Pai）也認為，廢除這些規定可吸引投資，也能「激發創意」。

恢復網路中立一直是拜登總統的首要任務，他於2021年7月簽署了一項行政命令，鼓勵FCC恢復2015年通過的規則，而此次法院的決定，對拜登造成了嚴重打擊。