美國再出手！FCC將2家中國企業列入「威脅國家安全名單」

▲中國電信、中國移動子公司被列入「安全風險清單」。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國聯邦通信委員會（FCC）25日宣布，將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）公司，以及俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基實驗室三家企業列入「威脅美國國家安全」的電信設備和服務供應商名單。

據《新華社》報導，此次被列入名單的兩家中國企業此前已經被FCC禁止進入美國市場。早在2019年，FCC就以安全隱患為由拒絕了中國移動提供電信服務的競標。去年10月，FCC取消了中國電信美洲公司在美運營授權。

FCC下屬的公共安全與國土安全局負責人當天在一份聲明中說，去年3月，FCC首次公布了對國家安全構成「不可接受的」風險的通信設備與服務商清單，並表示一直在審查、更新這份清單。

2021年3月，華為、中興、海能達、海康威視、大華5家企業被列入該清單。加上本次列入的3家企業，該清單上已有7家中國企業，1家俄羅斯企業。除了清單上的企業外，FCC還對其他中國電信運營商進行打壓。

中國商務部新聞發言人高峰上周表示，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業，違反最基本的非歧視和公平競爭原則，違反公認的國際經貿規則，擾亂正常的市場秩序。