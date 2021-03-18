FCC欲撤銷中國聯通及太平洋網路在美營運授權：避免潛在國安威脅

▲中國聯通美洲公司遭美國FCC提出撤銷授權提案。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）於當地時間17日發出聲明，已開始撤銷中國聯通美洲公司和太平洋網路公司及其全資子公司ComNet在美國提供電信服務的授權。據了解，FCC在2020年底已先針對中國電信在美營運授權的撤銷行動，同時，FCC也在12日列出包含華為在內的5間大陸公司黑名單。

▲中國電信和中國聯通等大陸電信業者被美國政府認定在美營運有國安疑慮。（圖／CFP）

據FCC官網發出的聲明指出，委員會認定中國聯通美洲公司是由中華人民共和國政府間接並最終擁有和控制。經美國聯邦通訊委員會（FCC）審查中國聯通美洲公司的回應及執行分支機構的說詞，確定許多重大的國家安全和執法問題。

至於太平洋網路公司及其子公司在美提供的電信服務，FCC認為，這兩間公司同樣被委員會認定具有大陸政府操控的背景，基於促進國家安全是委員會公共利益責任的重要組成部分，啟動終止授權的行動旨在保護美國的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。

FCC強調，這次採用的程序與2020年12月的《中國電信美洲命令》中採用的程序一致，並將允許涉事公司、相關的行政分支機構和公眾在此問題上提出進一步的論點或證據。

大陸外交部發言人趙立堅曾表示，政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上，按市場原則開展對外經濟合作，同時也要求他們遵守當地法律法規，「我們敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化，將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業赴美投資、經營提供公平、公正、非歧視的環境。」