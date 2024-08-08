桃園婦深夜街頭徘徊　丈夫姓氏助功...警找到她家人

▲婦人深夜拎著兩大袋物品徘徊街頭，員警上前關心。（圖／大園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名80歲的魏姓婦人從中壢搭公車返回觀音區新坡里，卻遲遲等不到丈夫來接她回家，獨自在街頭徘迴，巡邏員警見狀上前關心，利用老婦的姓名查詢警政系統，但都查無資料，員警靈機一動，以老婦的姓名冠上其丈夫的「王」姓氏進行查詢，總算查出她的身分，通知家屬前來接回。

大園分局新坡派出所員警於7日22時許，巡邏行經中山路二段與新華路口時，發現一名老婦人提著兩大袋物品，步履蹣跚獨自走在街頭，員警立即上前關心。魏姓婦人表示，她從中壢搭公車回來，原本和丈夫約好在新坡里市區接她回家，但可能時間太晚丈夫睡著了，她也沒帶手機無法與人聯繫，不知如何是好，只能慢慢走回家。

▲警方透過「冠夫姓」才找到婦人的家，並通知家人帶回（圖／大園警分局提供）

員警見老婦神情疲憊，先將她帶回派出所休息，並詢問年籍資料，老婦雖說得出自己的姓名，卻無法說出確切的住家地址，員警試著以其姓名查詢戶役政系統，但都查不到資料。此時員警靈機一動，認為老婦可能是冠夫姓，便以其丈夫的姓氏「王」加上老婦的姓名進行查詢，果然順利查出老婦的身分，後續也通知其家屬前來將老婦接回家，家屬對於警方的熱心協助深表感謝。