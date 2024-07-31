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男童拒親吻！土耳其總統「當眾變臉」打男孩巴掌　官員嚇壞

記者王佩翊／編譯

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）近日因在公開活動上當眾打男童巴掌，引發爭議。根據影片畫面，他先是伸手讓上台的男童親吻手背，但男童並未反應過來，他就當場變臉出手打了男童一巴掌。而他的舉動也讓一旁官員震驚到不知該如何是好。相關影片迅速在網路上引發討論。

▲▼男童不親他！土耳其總統「當眾變臉」賞巴掌。（圖／翻攝自dokuz8 TV）

▲艾爾段當眾賞男童巴掌。（圖／翻攝自dokuz8 TV）

根據當地電視台播出的畫面，艾爾段在台上伸出右手，打算讓2個上台的男童親吻他的手背，但其中一名年紀較小的男孩猶豫了一下，並抬頭看著他。沒想到艾爾段二話不說就用伸出的右手打了男孩一巴掌，然後繼續等待男孩親吻他的手。男孩最終親吻了艾爾段的手，艾爾段則從口袋掏出一疊現金，並拿出一張鈔票送給男童。

另一名較年長的男童則是一上台雙手緊抱艾爾段，並在收到艾爾段給的現金後，再一次擁抱他。該段影片隨即在網上廣泛流傳，就連土耳其觀眾都對此感到震驚。

網友表示，「如果他在鏡頭前都這樣做，我不知道私下他還會怎樣對待別人」、「艾爾段的行為真的令人作嘔」等。不過也有一些網友替艾爾段辯護，他們稱，在土耳其文化中，親吻長者的手是對長者表達尊重與尊敬。

這起事件發生在7月27日的愛德爾高原保護和更新計劃開幕式上，艾爾段在台上發表簡短演說後，2名男孩上台向總統致意，沒想到就發生了賞巴掌事件。

值得注意的是，這早就不是艾爾段第一次被拍到打小孩，他也曾被拍到在一個活動中因為有小孩請他簽名而打了對方。2021年，他在里澤的一個隧道開幕儀式上，公然拍了一個男孩的頭。2023年，他則是當眾打了自己的孫子，但事後聲稱只是「輕撫」。

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