休假就衝巨城　他嘆「毀了新竹發展」！在地人列景點：有免費電影

▲新竹巨城。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「Big City遠東巨城購物中心」受到許多新竹人歡迎，開幕至今超過破億人次造訪，每年營業額屢創新高，是許多人假日逛街好去處，不過有網友表示，自從巨城出現後，新竹人的生活圈就只剩下巨城，認為巨城毀了新竹發展，貼文曝光，有網友列出新竹好玩的地方。

原PO在Dcard發文，「巨城毀了新竹發展」，新竹原本是一個充滿特色的城鎮，但自從10年前巨城出現後，新竹人的生活圈幾乎完全被巨城包圍，「假日行程大多無腦巨城」。

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貼文曝光，有網友點頭，「不是在巨城，就是在去巨城的路上，以前還以為大家都在豪洨，現在假日唯一小確幸，就是可以很快在巨城找到停車位」、「滿好笑的，之前去新竹旅遊最後也只有巨城」、「連新竹朋友都說只能去巨城跟城隍廟」。

網友點出關鍵，「因為巨城把大部分的食衣住行育樂包進去了，新竹人又都忙翻，假日只想耍廢，能有一個簡單全面的地方可以去，幹嘛不去，省事又開心，闔家愉快」、「不是巨城毀了新竹人的生活，是新竹人的生活型態形成巨城」。

也有網友列出新竹好玩的景點，「其實新竹還有南寮漁港跟海山漁港可以釣魚啦」、「你知道東門市場有超多好吃的，附近還有市政府和新竹美術館定期都有活動嗎？你有去過司馬庫斯嗎？有爬過大霸尖山等百岳嗎？有去過內灣老街或是新月沙灣嗎？有製作過土耳其馬賽燈嗎？」「政府有在新竹辦各種實境解謎或是一日遊等活動，甚至影博館還有每個月的免費電影可以看」、「除了巨城，你還可以去城隍廟、十七公里海岸線、十八尖山、高峰植物園、花市、麗池、玻工館跟新竹動物園。都去過還可以去內灣跟北埔，有小朋友的可以去綠世界、六福村」。