　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒被認定附隨國民黨！救國團提告吞敗　法官：確屬KMT青運組織

▲▼救國團「公義、自由、和平、救國」大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲救國團不服被黨產會認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟但一審敗訴 。圖為救國團團旗。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

不當黨產處理委員會2018年認定中國青年救國團是國民黨附隨組織，並依《黨產條例》凍結救國團56.1億餘元資產，救國團提告要求撤銷被認定為國民黨附隨組織的處分，台北高等行政法院今（1日）判救國團敗訴，可上訴。

判決理由指出，《黨產條例》對於「附隨組織」與「不當取得財產」的涵義，沒違反法律明確性原則、也不難理解，黨產會依2017年2度召開聽證會與其他史料調查，認定救國團1952年成立時，雖隸屬國防部總政治部，但創團至1999年間，國民黨對救國團的人事具有實質控制力。

此外，國民黨內規明定救國團推展業務應受國民黨指揮領導，救國團列席或參與國民黨各種會議，接受國民黨關於青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導甚至政治偵防等任務交代，可見救國團業務受國民黨實質控制。

法官指出，救國團創團至1970年代，營運及人事預算由政府編列，再由國民黨「代領轉發」，而救國團辦理青年休閒育樂活動的各活動中心，可認定是在黨國體制下，由管理機關低價甚至無償撥用土地，各活動中心建物與救國團前總團部大樓（志清大樓），也獲政府挹注大量經費。

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

法官認為前述資料可見救國團財務與國民黨有密切從屬關係，直到1999年因大量增加團員出身的幹部參與團務指導委員選舉、藉此抗拒時任黨主席李登輝派女婿賴國洲空降接掌救國團，才造成國民黨對救國團人事掌控與財務支持的斷裂，救國團從此脫離國民黨實質控制。

但依救國團2000年財產清冊記載，主要不動產中，至少至清大樓、各地青年活動中心，當初興建都有政府大量補助，而救國團從沒跟國民黨或國家清算資產，仍待釐清權利歸屬，所以黨產會認定救國團非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制的主張，應可支持。

法官據此認定救國團創團後，實質是為國民黨推展青年工作的組織，救國團人事、業務與財務，均與國民黨有緊密關係而受實質控制，無論救國團1969年解除與國防部隸屬關係、改為行政院督導的社會運動機構，或1989年依法登記為公益社團法人，前述實質控制關係均持續存在。

法官指救國團相關財產尚未釐清權利歸屬，難以證明救國團是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，因此黨產會認定救國團為國民黨附隨組織的處分，於法並無違誤，據此判救國團敗訴，可上訴。

本案源於黨產會2017年間，以行政處分認定救國團是國民黨附隨組織，且救國團當時已累積資產約56.1億元，包括現金等流動資產9.7億餘元、固定資產24.1億餘元，黨產會全面加以凍結，救國團若想動用，須依法向黨產會申請獲准。

救國團主張1989年轉型為公益社團法人後，人事、財務與業務均獨立自主，且受政府機關監督，並非國民黨可任意指派或安插，提起本件訴訟，要求撤銷被黨產會認定為國民黨附隨組織的處分。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／賣假奶被炎上　十盛正式道歉！
快訊／謝淑薇、曹家宜惜敗　巴黎奧運無緣網球女雙4強
快訊／台北市民高架下驚見男屍！
獨／史上首見！北市國小師涉創意私房　校方急聘團隊全面掃針孔
快訊／雷千瑩擊敗世界第1　晉級射箭個人賽16強
陳修將落跑遭通緝！朱國榮棄5億保金躲海外　還有這些名人也跑了
義正妹體操國手爆紅！曾代言「國民美食」引爆千萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北市民高架下花圃驚見男屍　警封鎖現場比對身分查死因

26歲男闖朋友家竟被活活打死　暴怒2男球棒+拖把行兇判決出爐

拒被認定附隨國民黨！救國團提告吞敗　法官：確屬KMT青運組織

尖石「武林帖」夏令營害命　竹縣開出3張罰單、違建強制拆除

新北社區室外機起火！保全扛滅火器搶救　濃煙烈焰狂噴畫面曝

陳修將落跑遭通緝！朱國榮棄5億保金躲海外　還有這些名人也跑了

快訊／陳修將已落跑63天！打死女友判囚10年10月　檢發通緝令

噁男躲台積電女廁偷窺！上訴辯：我是跨性別者　法官也不信

熱愛戶外活動充實自己…女高中生夏令營溺斃！父怒控沒人做CPR

快訊／桃園蘆竹社區驚見未爆彈　軍方防爆小組緊急趕往現場

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

快訊／台北市民高架下花圃驚見男屍　警封鎖現場比對身分查死因

26歲男闖朋友家竟被活活打死　暴怒2男球棒+拖把行兇判決出爐

拒被認定附隨國民黨！救國團提告吞敗　法官：確屬KMT青運組織

尖石「武林帖」夏令營害命　竹縣開出3張罰單、違建強制拆除

新北社區室外機起火！保全扛滅火器搶救　濃煙烈焰狂噴畫面曝

陳修將落跑遭通緝！朱國榮棄5億保金躲海外　還有這些名人也跑了

快訊／陳修將已落跑63天！打死女友判囚10年10月　檢發通緝令

噁男躲台積電女廁偷窺！上訴辯：我是跨性別者　法官也不信

熱愛戶外活動充實自己…女高中生夏令營溺斃！父怒控沒人做CPR

快訊／桃園蘆竹社區驚見未爆彈　軍方防爆小組緊急趕往現場

快訊／賣假奶炎上　十盛再發190字道歉聲明：會標示含有奶精成分

香港擊劍女神撞臉林志玲！「露彎月笑眼」對比曝　網讚爆：挺漂亮的

快訊／謝淑薇、曹家宜惜敗　巴黎奧運無緣網球女雙4強

閔熙珍內鬥還沒完…SM前社長加入HYBE！　主攻日本開啟「2.0計畫」

保養專家曝「5大防曬誤區」超多人犯！塗錯白做工還浪費錢

快訊／台北市民高架下花圃驚見男屍　警封鎖現場比對身分查死因

26歲男闖朋友家竟被活活打死　暴怒2男球棒+拖把行兇判決出爐

台大醫院多項新人事！老年醫學專家詹鼎正接掌北護分院　有3大目標

拒被認定附隨國民黨！救國團提告吞敗　法官：確屬KMT青運組織

NCSOFT新作「切換式RPG」《昊緣》試玩　有難度、玩法多變的新體驗

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

空軍最貪少將索賄2800萬　白手套自白檢仍輕縱

消防警笛狂響60秒！救災車不動　原因讓人淚崩

即／打死女友判囚10年10月　陳修將落跑了

夏令營學員溺斃　出人命後才知忘保險

3登山客凱米前夕縱走南二段全罹難！遺體吊掛下山了

即／陳修將已落跑63天　檢發通緝令

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

吵砍年輕夫妻案開家屬曝庭幼子自責

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

更多熱門

相關新聞

為何不能公平與善良對待救國團？

為何不能公平與善良對待救國團？

立法院國民黨團提出《黨產條例》修正草案，被認為是替有著「16億資產」的救國團解套，14日已在立法院順利一讀，引發民進黨團怒火，指稱國民黨是「最大強盜黨、國產變黨產，救國團實質被國民黨所控制。」

台東救國團前進校園推動公益活動

台東救國團前進校園推動公益活動

黃國昌昔挺《黨產條例》今卻缺席表決　綠委批：助紂為虐薪偷黨

黃國昌昔挺《黨產條例》今卻缺席表決　綠委批：助紂為虐薪偷黨

討黨產修法付委　綠轟黃國昌缺席保送藍營

討黨產修法付委　綠轟黃國昌缺席保送藍營

擋不住！《黨產條例》修正案闖關成功　黃捷轟：全台最大強盜

擋不住！《黨產條例》修正案闖關成功　黃捷轟：全台最大強盜

關鍵字：

黨產會黨產條例附隨組織不當財產救國團實質控制凍結資產

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

更多

最夯影音

更多

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面