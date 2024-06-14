擋不住！《黨產條例》修正案藍營闖關成功　黃捷轟：全台最大強盜

▲民進黨團拿出「修法救黨產，反改革無恥」的牌子嘲諷國民黨。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團日前提出修正《黨產條例》提案，主張救國團不屬不當黨產，不料，卻因表決時人數少於民進黨團而未果，今（14日）藍營則甲動再戰一次，在民眾黨團皆缺席表決的情況下，成功將《黨產條例》修正案交付委員會審查。對此，民進黨立委黃捷怒轟，「全台最大強盜國民黨，又要把不當黨產搶回去了」。

關於《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱：黨產條例）的立法目的，黃捷提到，過去國民黨將原本屬於國家的資產或私有財產轉成黨產，2016年，民進黨執政後，訂定《黨產條例》，就是為了將黨產還給全民。

然而，黃捷指出，現在國民黨委員提案修正《黨產條例》，要把救國團經由國民黨竊取國家的61筆土地合計將近2萬坪，以及16.3億現金搶回去，不還給國家，讓她忍不住怒轟「全台最大強盜國民黨，又要把不當黨產搶回去了」。

黃捷強調，偷了國家的錢，必須還給國家，天經地義，這是民進黨一貫的主張，因此，上週民進黨將此案退回程序委員會，今天院會國民黨強力動員護航下，這個修正案確定付委。

此外，黃捷還表示，過去痛恨不當黨產的黃國昌，今天帶著民眾黨集體缺席，保送國民黨的「小偷案」，她難以想像，從國會擴權、反年改、黨產，藍白下一個還想搞什麼？