陳美鳳代言海芙音波媚必提　雙波坐鎮君綺醫美

▲台灣百變天后陳美鳳為君綺醫美代言最新第四代海芙音波-媚必提 (ULTRAFORMER MPT)，活動現場也迎來君綺品牌首位男性皮秒代言人徐愷。

圖、文／君綺醫美提供

君綺醫美品牌於7月27日在W HOTEL 舉辦君綺醫美新機第四代海芙音波-媚必提代言發表活動，邀請到以逆天美顏震驚中外的女神陳美鳳出席助勢！充滿個人魅力的陳美鳳與君綺醫美品牌持續開啟第四年的合作，以一句「君綺的鳳凰，才是美鳳唷！」讓更多對美麗有追求的女性，將「君綺醫美、安心醫美」的品牌特性烙印在心中！陳美鳳挾帶「MP魔女」之稱，為君綺醫美代言最新第四代海芙音波-媚必提（ULTRAFORMER MPT），不只要凍齡還更「逆齡」，顔值將再次全面進化！活動現場也迎來君綺品牌首位的男性皮秒代言人-徐愷，而他壯碩外型、藏不住的好身材早在網上掀起熱論。

除了大家耳熟能祥的鳯凰電波，談及最新代言的第四代海芙音波-媚必提，陳美鳳大方分享：從臉部、脖子到身體，每吋肌膚都是她保養的重點，日常保養一定會帶到脖子這一帶，大家往往都只顧及臉部，卻乎略脖子才是透露年齡、最顯老態的部位，如果提早做保養就可以預防老化，突破數字年齡的框架！陳美鳳也提及每年都會安排施作鳳凰電波及媚必提音波，強調女人最在意的部分就是脖紋，除了塗抹保養品跟按摩舒展頸部，另重大工作檔期會再安排到君綺醫美使用媚必提音波加強保養，養出無暇美頸，讓整個頸部看起來更平滑，幼咪咪。

鳳凰電波跟第四代海芙音波-媚必提因刺激的皮膚層次不同，搭配施作可以讓整體拉提緊實效果相輔相成，另媚必提音波擁有10種探頭，可搭配出 20種治療方式，除了既有的MMFU雙聚焦音波技術及標準模式，新增全新MPT（Micro-Pulsed Technology）微脈衝技術、連續聚焦模式及圓周探頭等多功能，可將每發能量細分至417個精準聚焦微小的熱凝結點，治療熱能會以容積式加熱的方式累積在臉部及身體部位，尤其在代言人陳美鳳分享第四代海芙音波-媚必提施作效果後，更將音波熱潮推向高峰。