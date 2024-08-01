「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

▲離退出群組「1招超狂」。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人離職，都希望能默默退出LINE群組！而一名網友分享，看到有人離職，特地把LINE名字改成「感謝大夥的照顧」，因此退出群組那一刻，聊天室會顯示「感謝大夥的照顧！已退出群組」，如此一來能完美登出舊公司，引來萬人笑稱「我都直接被踢出群！」

一名網友在《Threads》貼出一張群組截圖照片，顯示一個「感謝大夥的照顧！已退出群組」的訊息，而原PO也驚訝筆記起來，笑虧「以後換工作也要這樣退出公司群組，很棒！」

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文章引發3.9萬人關注，「換個方式，可以在記事本破口大罵再退出，誰都刪不掉」、「上個月我離職退了130幾個群組，退到手機當機，但是心情非常愉悅」、「我那時候退了100個群組」、「我都直接被踢出群」、「把摸魚告狀的同事秘密全公開」、「我離職申請過時侯馬上退群組」。

有苦主直呼，「學起來了！之前傻傻的在廠商群組感謝廠商照顧，順便交代交接人，前老闆直接玻璃心碎，下令我再也沒有回去工作的機會，也不想想我有沒有想回去」。

對此，有網友說明，若之後把「感謝大夥的照顧」改回本名，LINE群組也會跟著變動，「改名字就變回來了」、「之後改名就變回來了」。