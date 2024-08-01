　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲離退出群組「1招超狂」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人離職，都希望能默默退出LINE群組！而一名網友分享，看到有人離職，特地把LINE名字改成「感謝大夥的照顧」，因此退出群組那一刻，聊天室會顯示「感謝大夥的照顧！已退出群組」，如此一來能完美登出舊公司，引來萬人笑稱「我都直接被踢出群！」

一名網友在《Threads》貼出一張群組截圖照片，顯示一個「感謝大夥的照顧！已退出群組」的訊息，而原PO也驚訝筆記起來，笑虧「以後換工作也要這樣退出公司群組，很棒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...
由 @zhaozlw 發佈
在 Threads 查看

文章引發3.9萬人關注，「換個方式，可以在記事本破口大罵再退出，誰都刪不掉」、「上個月我離職退了130幾個群組，退到手機當機，但是心情非常愉悅」、「我那時候退了100個群組」、「我都直接被踢出群」、「把摸魚告狀的同事秘密全公開」、「我離職申請過時侯馬上退群組」。

有苦主直呼，「學起來了！之前傻傻的在廠商群組感謝廠商照顧，順便交代交接人，前老闆直接玻璃心碎，下令我再也沒有回去工作的機會，也不想想我有沒有想回去」。

對此，有網友說明，若之後把「感謝大夥的照顧」改回本名，LINE群組也會跟著變動，「改名字就變回來了」、「之後改名就變回來了」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
才沒有人會忘記妳！　AIT也發文讚戴資穎
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

找到真愛！8月「受紅鸞星眷顧」桃花運爆棚TOP3星座

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

找到真愛！8月「受紅鸞星眷顧」桃花運爆棚TOP3星座

藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海外首展在台中！最美門市畫作皺褶結合必看

勝騎士連莊投手單月MVP　陳傑憲本季首度獲選

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

更多熱門

相關新聞

LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

快檢查LINE電腦版本！LINE官方在8月要結束對電腦版8.3.0以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時也無法使用應用程式。此外使用者若總是漏掉重要的 LINE 訊息，之所以沒看到通知，可能與手機內部的設定有關，對此 LINE 官方也揭曉5項設定小訣竅，讓通知更加即時。

LINE「8款貼圖」免費下載！鼠鼠條、奇奇Gogo

LINE「8款貼圖」免費下載！鼠鼠條、奇奇Gogo

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

LINE電腦版用戶注意！　不更新將無法使用

LINE電腦版用戶注意！　不更新將無法使用

「老闆突LINE一句」他後悔沒加班！全場吵翻

「老闆突LINE一句」他後悔沒加班！全場吵翻

關鍵字：

LINE離職退出群組

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面