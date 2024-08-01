人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

▲考試院長黃榮村。（圖／考試院提供）



記者杜冠霖／台北報導

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法將於本月31日屆滿，總統府日前也提出考試院第14屆被提名人名單，咨請立法院行使同意權，但相關人事面臨在野卡關、仍未審議。對此，考試院長黃榮村今（1日）表示，任期已進入最後30天倒數計時階段，衷心盼望人事同意權案能儘早完成，讓第14屆能夠順利就職，因為這不但攸關考試院的運作，更是未來國家考試啟動及辦理的重要關鍵。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜同樣跨越藍綠白，隨後函送立院行使人事同意權，該案6月交全院委員會審查迄今仍未處理，然而原任考試院正副院長、委員任期僅到8月31日，人事案迫在眉睫。

黃榮村說明，考試院每年辦理約20次大型國考，依照典試法規定，許多辦理國考的重要法定程序，都需要由院長向院會提出，並經院會同意。這些重要法定程序，包括請辦考試並組設典試委員會，核提典試委員長、典試委員，以及遴聘命題、閱卷、審查、口試、體測委員等各類典試人員。此外，增列需用名額也必須經由院會同意；每次考試辦理完成後，亦須向院會報告典試辦理經過，由院會核備。

黃榮村表示，依據典試法的規範，「院長」和「院會」在國考程序中扮演著關鍵角色。如果9月之後沒有院長和院會來啟動程序並作成各項決定，國家考試的舉辦及典試工作安排，無論是尚未請辦或進行中的考試，都可能受到影響。

黃榮村指出，今日院會通過地方特考及第一次離島特考的請辦，將於今年12月舉辦考試，依照正常程序，這應該是第13屆任期內最後一次的考試請辦。至於明年1至2月舉辦的「公務人員初等考試」、「第一次專技高考醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」及「第一次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試」，依照考試期程，應該在今年9月來啟動請辦程序，也因此考試院人事同意權案能否在國會順利進行，至關重要。

黃榮村表示，我國為五權分立體制，各憲政機關的職權行使都很重要。而國家考試是履現憲法保障的人民「應考試權」和「工作權」，以及甄補國家公私部門人力的重要機制，他相信立委先進們一定能充分理解，並會秉其權責，儘速完成第14屆考試院人事同意權的審查，讓考試院的憲政職權得以行使，不影響考生的權益和相關領域的運作。

黃榮村也補充，基於國家考試的重要性無可取代，人事同意權也攸關國家考試的順利進行，考試院將持續對外溝通說明。惟基於各種變數尚難預測，不容輕忽，他也責成本院劉建忻秘書長和考選部劉孟奇部長，預擬可行的應變方案，預作萬全的準備。

根據考選部年度計畫，明年初應舉辦初等考試、專技醫師等考試、護理師及營養師、社工師等考試，3項考試在今年應考人合計超過3萬2千人，若未能按時舉辦，初估超過3萬民眾應考權益會受影響。