交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

▲交通部修法，將補助台灣好行升級乘車環境、車體塗裝和訂票系統。（資料圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升公共運輸使用，優化台灣好行品牌識別，交通部預告修正「交通部促進公共運輸使用補助辦法」，將補助台灣好行路線車輛車內乘坐環境、旅客乘車資訊、候車空間、訂票系統等優化更新，盼能吸引國內外旅客使用。

交通部預告修正「交通部促進公共運輸使用補助辦法」，增訂補助台灣好行路線車輛車外識別更新、車內乘坐環境優化及候車空間路線旅遊資訊更新、訂票系統優化更新。

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交通部表示，為優化台灣好行品牌識別，並配合台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）啟動，讓國內外更容易識別台灣好行品牌，提升台灣好行與一般民行客運辨識度，吸引國際旅客使用，促進公共運輸使用搭乘率，因此增訂補助車輛車體塗裝汰換與新增，車內標示、枕巾、座椅套等乘坐環境優化，及招呼站、候車亭及大型轉運站指導引標示、路線資訊等汰換新增。

此外，為利國際旅客旅遊行程安排，交通部也將輔導汽車客運業者提升訂票系統友善性、安全性及多語化。

另配合2050零淨零碳排目標，實現台灣好行永續發展，導入ESG永續績效評核，交通部也增訂補助人才教育訓練、訂定作業指引、碳盤查及ESG相關措施作業。