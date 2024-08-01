澳洲首例！逼21歲女兒嫁人「害她被老公殺死」　母遭判刑入獄

▲澳洲婦女簡逼迫21歲親生女兒嫁人，被認定有罪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲婦女簡（Sakina Muhammad Jan）逼迫21歲親生女兒嫁人，沒想到婚後僅僅6周，女兒就被丈夫殺死。針對此案，澳洲法院7月29日判處簡必須入獄服刑，這也是澳洲有史以來第一個違反強迫婚姻法入獄的案例。

BBC、SBS中文網報導，阿富汗裔女孩哈依達里（Ruqia Haidari）早在15歲就在父母安排之下結婚，這段婚姻2年後結束，這也讓她想要等到27或28歲再考慮下一段婚姻。但到了2019年，也就是她21歲時，她的母親簡強迫她嫁給另外一名男子，換取1.4萬澳元（約30萬元台幣）的聘金。

婚後短短6周，哈依達里就被丈夫哈里米（Mohammad Ali Halimi）持刀殺死。哈里米後來被判處無期徒刑。

針對此案，澳洲墨爾本法院29日認定簡違反婚姻法的罪名成立，判處簡入獄3年，至少12個月不得假釋，一旦獲釋將面臨被遣返回阿富汗。法官認為，簡對女兒施加無法忍受的壓力，濫用身為母親的權力，「妳以為妳是為她好，但事實證明並不是這樣。」

只不過簡聽到判決後強調她沒有罪，坐在被告席上告訴律師，她拒絕接受法官的裁決，最終被帶走。當她被帶出法庭遭拘留時，流下眼淚。