澳外長黃英賢訪韓　批北韓俄羅斯破壞區域穩定

▲澳洲外交部長黃英賢（左）與南韓總統尹錫悅會面。（圖／翻攝黃英賢X）



文／中央社

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，俄羅斯與北韓上月簽署的共同防禦協議破壞區域穩定；北韓向俄羅斯提供武器之舉也「公然違反」聯合國安理會的決議。

路透社報導，黃英賢參訪南北韓非軍事區（DMZ）後，在坡州市（Paju）向記者發表談話。技術上來說，南北韓仍處在交戰狀態。

她說：「我們認為，俄羅斯的行為不僅無助和平，反而會導致局勢升高。」黃英賢是指北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年6月簽署的共同防禦協議。

根據這項協議，北韓與俄羅斯同意，若任何一方遭遇武裝侵略，另一方將立即提供軍事援助。

黃英賢告訴媒體記者：「北韓持續把武器運交俄羅斯，也公然違反聯合國安理會的決議。」

南韓外交部表示，部長趙兌烈會晤黃英賢期間，也就北韓與俄國的軍事合作表達憂心。

趙兌烈指出：「對於維護區域內以規則為本的秩序，韓國與澳洲抱持共同願景。」

南韓外交部的聲明還說，兩國也將舉行經濟安全對話和年度氣候磋商。

黃英賢抵達首爾前曾參加寮國舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，並於昨天出席由美國、日本與印度外長共同與會、在東京舉行的「四方安全對話」（Quad）。