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台鐵嘉義=新營、和平=崇德提早搶通　8／2首班車起全面復駛

▲▼台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵北迴線原訂8月3日單線通車，將提早8月2日搶通。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風肆虐台鐵，導致台鐵北迴線和平=崇德、縱貫線嘉義=新營中斷，台鐵公司今（1日）宣布，明天8月2日首班車起，將全面復駛，其中嘉義到新營間恢復雙線通車、北迴線和平到崇德單線運轉，初期將降速慢行，列車將有10到30分鐘延誤。

受凱米颱風影響，台鐵縱貫線嘉義=新營間因八掌溪溢流，於南靖=後壁間八掌溪橋南橋台路基遭沖刷掏空；北迴線和仁=崇德間K48+500、K56+620、K56+820土石流淹沒東、西線軌道及K53+800小清水溪橋樑西正線沖毀，造成雙線不通。

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行政院長卓榮泰日前前往視察相關災害路線，要求交通部、台鐵公司務必特別留意第一線搶修人員工作安全、相關橋樑要完成技師鑑定、各工項要確實檢查，確保恢復通車後之行車安全。

台鐵公司今宣布，在確保安全狀態下，經多日搶修並完成檢視橋梁安全及路線試運轉後，8月2日首班車起，縱貫線嘉義=新營間恢復雙線通車、北迴線和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車。全線列車全面恢復正常行駛。

原訂8月2日嘉義=新營先搶通單線，也提早搶通雙線恢復通車；北迴線原規劃8月3日搶通東正線單線雙向通車，也提早8月2日單線行車運轉。

台鐵公司表示，惟因受初期限速慢行影響，通過嘉義=新營間該路段各次列車平均延誤約10分鐘；和平=崇德間該路段各次列車平均延誤約20到30分鐘。

此外，台鐵公司表示，因北迴線K53+800小清水溪橋樑預估今年12月底方能搶修完成恢復通車，為避免列車誤點影響旅客行程安排，台鐵公司計畫於8月30日起至東部幹線恢復雙線正常行駛止，進行部份列車時刻調整，8月30日以後之對號列車車票延後至8月16日0時起開放訂票。

另8月2日將加開5306次(花蓮往新左營，08:35開、13:34到)、5321次(新左營往花蓮，17:26開)普悠瑪號照常行駛。自8月3日起1次、2次觀光列車環島之星恢復行駛。

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