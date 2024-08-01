董娘外遇客運司機12年...被偷拍性愛片　小王還恐嚇綠夫：像個男人

▲新竹一名董娘外遇客運司機12年，分手後竟遭恐嚇索討金錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名吳姓傳產董娘外遇苗姓客運司機長達12年，某日吳女發現遭苗男偷拍性愛影片，因此要求出分手想回歸家庭，沒想到苗竟開口向她要錢，還傳訊威脅「再不處理就傳視頻」，甚至還找上她的陳丈夫要錢，陳男不堪其擾，憤而提告向苗求償50萬元，新竹地院審理後，判苗應賠償35萬元，可上訴。

判決指出，吳女和苗男外遇長達12年，兩人交往期間平均每月發生1次性行為，某日吳女發現苗男偷拍2人性愛影片，加上苗男有吸毒惡習還會施暴，讓她決心分手回歸家庭，雙方協商後吳女給了苗男5萬5千元，雙方約定往後不再來往。

沒想到，兩人分手後苗男仍不斷騷擾吳女，向她索討金錢，去年1月初吳女老公陳男察覺妻子有異，詢問後她才坦承與苗男外遇並遭騷擾一事。陳男表示，只要2人不再連絡，回歸家庭，他便不再追究。

怎料苗男向吳女討不到錢，竟直接找上她老公，傳訊威脅「她都幫你做保了，你卻不願幫她處理債務，還算什麼男人」、「像個男人出來處理事情，龜縮有用嗎？」、「操你的出來處理」，還傳訊恐嚇吳「再不處理就傳視頻」，另陳男夫妻身心飽受痛苦，憤而對苗提告求償50萬元。

苗男辯稱，他不知道吳女已婚，是分手後才知道對方有老公，他是想拿回先前2人交往時借給吳女的錢，才會傳LINE跟吳女索討，況且陳男早知2人外遇多年，主張損害賠償請求權已滅。

新竹地院審理後，吳女出庭證稱「他（苗男）一直都知道我是有先生的」，且老公對她極其信任，因此不知道2人外遇多年，審酌苗男與吳女分手後，又傳送有貶抑意味的簡訊給陳男，使陳男除承受婚姻遭破壞多年之精神痛苦外，更受到苗男騷擾催逼，認定苗男侵害原告配偶權情節重大，判決苗男應賠償陳35萬元，全案仍可上訴。