推升台中14期房價暴漲2倍　「漢神洲際購物廣場」明年11月開幕

▲「漢神購物廣場」明年11月開幕，今天舉行上樑典禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中14期重劃區為目前台中市近期最大的重劃區，區域內眾所矚目的「漢神洲際購物廣場」今天舉辦上樑典禮。總經理南野雄介今天表示，商場明年11月非開不可，預計引進將近500家國內外品牌，包含停車場總計6.6萬坪。台中14期也在漢神等議題帶動之下，周邊房價一路狂飆，成為台中房產超熱區，2021年8月推出首案單坪起手價43萬元後，大批建商搶進，最近更有建商傳出單坪價格80萬元的天花板。

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▲國揚集團創辦人侯西峰今天透露，漢神洲際購物商場明年11月非開不可。（圖／記者游瓊華攝）



漢神百貨是南霸天百貨龍頭，插旗台中市北屯區，成為北台中區域首座大型購物商場，總面積含立體停車場共有6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，預計引進近500家國內外品牌。當中包括歐系精品品牌、電影院等等。

漢神洲際購物廣場2021年開工之後，就遇到疫情攪局，之後又遇上缺工、缺料以及鋼筋水泥價格大漲，讓總投資金額突破百億元。

漢神洲際購物中心基地位處台中市14期鄰近11期，旁邊就是74號快速道路旁，以國道1號、3號為聯外串聯鄰近縣市，南來北往便捷；漢神更規畫了6500個汽機車停車空間，預計將增加2500個就業機會。