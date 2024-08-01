上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼：會有大驚喜

▲「黃金男雙」李洋、王齊麟4連勝，分組第1晉級8強。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

巴黎奧運開賽至今，台灣在女子拳擊保底一面銅牌！而一名網友稱，看著台灣獎牌還沒落袋，不禁拋問「剩下有哪些項目或人，有獎牌希望？」文章引發PTT炸鍋討論，「台灣大概一屆能拿個1～2個差不多」、「上次還有疫情紅利，一堆強的沒來」；許多人也看好「猜～羽球、體操、網球各一面」。

一名網友在PTT以「台灣剩下那些項目有奪牌希望」為標題發文，他周三（7月31日）指稱，奧運已經來到第5天，獎牌掛仍0（資訊更正：銅牌保底一面），比起4年前的東京奧運，台灣大放異彩奪下「2金4銀6銅」，創下史上最佳紀錄。

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對此，原PO不禁拋問「剩下有哪些項目或人，有獎牌希望？看來這一屆獎牌數會很少。」

底下網友紛紛看好狂呼，「羽球男雙、桌球男單、體操、拳擊」、「猜～羽球、體操、網球各一面」、「桌球小林吧」、「樂觀：羽1、網1、拳2、體操1，舉重不知道」、「台灣大概一屆能拿個1～2個差不多」、「體操唐嘉鴻和羽球麟洋正常發揮，很有機會」、「拳擊一面了」。

▲林昀儒晉級8強。（圖／路透）



也有網友分析坦言，「不是這屆少，是上屆太多」、「沒出局都有機會，還沒比的也是」、「不要期待得牌，就會有大驚喜」、「 東京奧運是疫情陰影下勉強辦的，基本上有很多選手沒參賽，或是狀況不好，導致讓更多選手有機會奪牌」、「拿牌有這麼重要嗎？看選手努力練習站在奧運場上競技，努力完成比賽都很值得鼓勵」、「不用太執著獎牌啦，放鬆看」、「上次還有疫情紅利，一堆強的沒來」、「上屆是真的太神」、「上一屆不能當作常態」。

事實上，「拳擊美少女」吳詩儀於巴黎時間31日拳擊賽女子60公斤級8強賽，擊敗對手成功晉級4強，並且確定保底銅牌，邁向金牌。

▼吳詩儀確定保底銅牌。（圖／中華奧會提供）

