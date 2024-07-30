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台南市府全力投入災害復建工作　完成菁寮排水堤後坡搶修

▲水利局發現後壁區菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，經緊急動員於29日完成搶修作業，復原堤防的防洪擋水功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲水利局發現後壁區菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，經緊急動員於29日完成搶修作業，復原堤防的防洪擋水功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風過境帶來驚人雨量造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區發生積淹水情事，於風災過後，黃偉哲市長立即指示水利局全力投入災後復建作業，水利局28日上午發現後壁區菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，經緊急動員於29日完成搶修作業，復原堤防的防洪擋水功能。

水利局表示，經現勘研判為八掌溪破堤，強大溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，導致後坡面產生破裂損壞，堤內掏空長度約100米，為求於最短期間內，立即採取灌漿工法進行修復，並指派主管人員全程緊盯，要求施工人員務必確實將堤內以混凝土補實，儘管天候狀況不佳，防汛道路於風災後泥濘，施工團隊仍奮力趕工於29日下午5時左右完成緊急搶修作業。

▲水利局發現後壁區菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，經緊急動員於29日完成搶修作業，復原堤防的防洪擋水功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，因應極端氣候，降雨越來越大，也越集中，對於此次超過防洪標準之淹水事件，除了儘速完成各項災後復原工作，也會檢討研擬各項治水計畫，加強排水、抽水站及滯洪池等水利設施功能，並積極推動逕流分攤、自主防災、智慧防災等措施，逐步改善台南各地區韌性及承洪能力，維護民眾生命財產安全。

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