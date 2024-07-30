高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」　緊急封閉搶修

▲仁武區八德西路口因雨水箱涵接縫處滲漏導致路面下陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

強颱凱米在高雄地區降下超大豪雨，仁武區八德西路口30日凌晨3時許，因雨水箱涵接縫處滲漏導致路面下陷，出現約長5公尺、寬3公尺、深度約15公分的凹洞，另外，在仁武鳳仁中正路口西南側也出現道路下陷狀況。水利局及道工處已緊急動員全力搶修中。

▲▼高雄暴雨仁武泡水裡！颱風後頻傳「道路下陷 」，市府緊急搶修 。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對仁武區八德西路口因雨水箱涵接縫處滲漏導致路面下陷，出現約長5公尺、寬3公尺、深度約15公分的凹洞，水利局說明，經檢視雨水箱涵及連通管，研判為強颱凱米大量降雨沖刷，導致雨水箱涵與管涵接縫處滲漏，造成路基土壤流失、路面下陷。

隨即在副市長指示及協調下，由水利局及道工處緊急動員搶修，並於今日下午先完成箱涵修補及路面灌漿回填穩固地盤，預計明日中午前完成路面鋪設及開放通行。

▲▼仁武鳳仁中正路口西南側今日下午也道路下陷。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，仁武鳳仁中正路口西南側今日下午也傳出發生道路下陷狀況，經了解，現場下陷面積約長2公尺、寬2公尺，警方獲報後趕往先用交通錐圍起警示，後續通報水利局及道工處，由相關人員進行搶修。